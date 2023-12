Temps de lecture estimé : 1 minute

Le Médiateur des entreprises a pour vocation d’aider les acteurs économiques à résoudre leurs différends et à transformer leurs pratiques d’achats. En plaçant l’humain au coeur de notre action, nous avons développé un double savoir-faire, à la fois curatif, en accompagnant les règlements des différends, mais aussi préventif, en encourageant les changements de pratiques et en soutenant les comportements solidaires.

Cet engagement, pour renforcer le dialogue et la relation de confiance entre acteurs économiques, m’a naturellement conduit à développer des relations plus étroites avec la chambre professionnelle de l’économie Sociale et Solidaire, ESS France, présidée par Jérôme Saddier, également président du Crédit coopératif, et avec l’ensemble du réseau des Chambres régionales de l’ESS en région.

Nous avons donc développé des actions conjointes régulières, comme le partage de bonnes pratiques, ou l’échange d’informations, à travers des réunions ou des webinaires, permettant une participation sur l’ensemble du territoire. Cette collaboration s’inscrit pleinement dans la dynamique que nous portons en matière d’achats responsables, et qui s’est concrétisée sous différentes formes.

J’ai ainsi parrainé, dès sa première édition en 2021, la semaine des achats socialement et écologiquement responsables (ASER), qui s’est tenue pendant deux ans dans le cadre du mois de l’ESS en novembre, puis de façon autonome au deuxième trimestre de 2023. Cette implication s’est manifestée par la participation des équipes de la Médiation des entreprises à des rencontres dédiées dans différentes régions (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est). Nous sommes également intervenus lors des journées européennes de l’ESS qui se sont déroulées à Strasbourg en mai 2022. Enfin, plus récemment, l’organisation du tour de France des achats responsables, que nous avons mise en place en 2023, a permis de mobiliser les Chambres régionales concernées et leurs réseaux, et d’organiser des rencontres spécifiques avec nos équipes (à Lille et à Lyon au troisième trimestre 2023).

Acteurs de l’économie sociale et solidaire, il est important que vous sachiez que vous pouvez non seulement faire appel au Médiateur des entreprises dans le cas d’un différend avec un autre acteur économique, mais aussi rejoindre la chaîne vertueuse des achats responsables en vous engageant dans le Parcours national des achats responsables, que nous coanimons avec le Conseil National des Achats. Ce parcours inclut la charte et le label « Relations fournisseurs et achats responsables ». Vous pouvez d’ailleurs d’ores et déjà tester votre niveau de maturité avec respectivement le questionnaire d’autopositionnement (pré-charte) et le questionnaire d’autoévaluation (pré-label) disponibles sur notre site !