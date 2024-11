Temps de lecture estimé : 2 minutes

Je m’adresse aujourd’hui aux chefs d’entreprise en priorité. Si vous me lisez régulièrement dans ces colonnes, vous savez que depuis quelques mois, je me déplace en régions avec le médiateur national du crédit. Ce tour de France qui a pour objectif d’échanger avec vous, d’écouter vos contraintes et vos difficultés, nous permet aussi de vous présenter les dispositifs d’accompagnement à votre service.

Nous tirerons bientôt un bilan de ces déplacements et, le cas échéant, proposerons des actions spécifiques à mettre en oeuvre pour traiter certains problèmes. Mais à ce stade, il y a un sujet que je souhaite évoquer avec vous et qui transparait dans nos échanges quasi hebdomadaires : le dialogue, ou pour être plus précis, le manque de dialogue.

C’est un mal récurrent que l’on retrouve à l’origine d’une majorité des médiations que traite le Médiateur des entreprises. Sans se parler, le problème initial se transforme en litige, il croît et finit par exploser. Sans surprise, je retrouve cette tendance au mutisme quand il s’agit de demander un diagnostic, un accompagnement ou demander de l’aide tout simplement.

Je ne vais pas énumérer les raisons de ce « silence » : manque de temps, fierté/embarras ou défiance vis-à-vis d’interlocuteurs externes… J’ai travaillé en entreprise, je connais et j’accompagne beaucoup d’entre vous et l’objectif ici ne consiste pas à travailler sur ces raisons mais plutôt à s’adapter à votre rythme, vos contraintes et vos habitudes.

C’est pour cela que je veux vous présenter plus précisément cinq outils mis en place par différentes organisations pour vous permettre, par vous-même, d’anticiper et prévenir d’éventuelles difficultés et mieux connaître l’état de votre entreprise. Leur spécificité ? vous pouvez les utiliser seul, chaque fois que cela vous paraît opportun et vous aurez ensuite le choix de suivre ou pas les recommandations qui vous seront faites à l’issue du diagnostic.

Le premier d’entre eux est celui mis en place par la Banque de France : OPALE, est un outil d’analyse qui vous permet de mesurer et comparer les performances de votre entreprise, d’identifier ses points forts et de découvrir votre potentiel d’amélioration.

Le deuxième est proposé par CCI France. Il se nomme « comment va ma boîte ? » et vous permet de réaliser en ligne, de façon confidentielle, un état des lieux de la santé économique et financière de votre entreprise. Dans la même veine, CMA France met à votre disposition un outil similaire : « Diag Express financier ». A l’issue du questionnaire, une première analyse vous est remise et un accompagnement plus approfondi peut vous être proposé par la suite. Le Centre d’Information sur la Prévention (CIP) a également développé un outil d’aide au diagnostic mais pour les entreprises en difficulté spécifiquement. Une gradation de vos difficultés permet de proposer une orientation adaptée et nécessaire.

Et enfin, Infogreffe propose sur son site Internet, un formulaire à remplir pour poser le bon diagnostic et estimer le degré de difficulté que rencontre votre entreprise.

Ces cinq outils, en ligne, existent depuis un certain temps et démontrent tous les jours leur utilité. Je me permets ici de les mettre en lumière car ils sont d’accès rapide et confidentiel. Je sais à quel point votre quotidien est séquencé et que le temps est compté mais, en restant vigilant aux signaux faibles, on peut prévenir les difficultés de manière efficace.