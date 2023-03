Temps de lecture estimé : 2 minutes

LA PERSONNALITÉ

La personnalité du mois c’est Alexandre Jardin. Écrivain, pamphlétaire, créateur de BBZ (Bleu, Blanc, Zèbre), ce passionné est sur tous les fronts où il est possible de faire «matcher» des projets souvent d’élus et des solutions. Sur l’habitat, l’emploi, la santé, la transition écologique, l’éducation.

Son approche est fraternelle. Son credo, les énergies positives. Il a été l’un de nos prestigieux parrains du Printemps de l’optimisme. Il organise, le 6 avril, la première rencontre entre les projets des territoires et les porteurs de solutions labellisées pour répondre aux besoins des citoyens.

Angers est toujours en tête du top 5 des villes où il fait bon vivre

LES ÉVÉNEMENTS

D’autres événements méritent votre attention. D’abord, bien sûr, la remise des Trophées Optimistes d’ÉcoRéseau, le 16 mars, à la CCI Paris Île-de-France. J’aurai le plaisir, comme président de la Ligue des Optimistes de France, d’y remettre un prix.

Et, avec une autre de mes casquettes, je n’oublie pas les considérables retombées médiatiques qui continuent après la publication, par le JDD, du palmarès des villes et villages où il fait bon vivre. Nous avons, avec cette association, dont je suis président, fait beaucoup d’émules tant se multiplient toutes sortes de palmarès sur l’emploi, l’éducation, l’immobilier, la qualité de vie. Mais, évidemment, ils sont partiels.

Notre palmarès concerne les 34820 communes de métropole et il est construit sur 198 critères qui proviennent pour l’essentiel de l’Insee, avec des résultats pondérés à partir du sondage national réalisé par l’institut OpinionWay. Il y a, comme chaque année, des nouveautés. Un nouveau critère, celui de la protection de l’environnement avec notamment la qualité de l’air. Sur la sécurité, nos données, pour être plus proches du terrain, ne sont plus globalisées à l’échelle départementale mais municipale. Et il y a une vraie continuité.

Le classement national est sans équivoque: Angers est toujours en tête du top 5 des villes. Suivent Bayonne, Biarritz, Anglet. Le Pays basque fait un carton! Et cela se confirme avec le top 10 des villages (moins de 2000 habitants) avec toujours Guéthary en tête et la présence de Mazières-Lezons ainsi que Buros, soit 3 villages du Pays basque.

C’est la reconnaissance des villes moyennes et des villages à laquelle nous avons beaucoup contribué depuis quatre ans. Du même coup, ce palmarès confirme le désamour pour les grandes villes. Paris, Lyon, Marseille, Nantes sont, non seulement, dominées par les villes moyennes, mais reculent encore dans le classement. La province, «ce mot hideux», comme disait Malraux tant les provinciaux étaient snobés par les Parisiens et la ruralité par les urbains, a pris sa revanche sur les grandes métropoles. Allez consulter le classement de votre commune sur le site de villes et villages où il fait bon vivre: https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/

LES LIVRES

Du côté des livres, deux mentions. Ne stressez plus au travail, de Michel Cymes (Pocket). Faites le plein de conseils pratiques pour: éviter le mal de dos, le burn out, mieux communiquer, se sentir bien dans son job. Et Mon cahier-Pensée positive, de Cécile Neuville, Isabelle Maroger, Bénédicte Voile (Solar). Vous pourrez booster votre bonheur, utiliser vos super-forces. Avec six programmes de coaching et un défi positif par jour.

