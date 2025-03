Temps de lecture estimé : 1 minute

Un million d’alternants : à l’heure où le recrutement d’apprentis bat son plein dans les entreprises, difficile de ne pas se réjouir de l’explosion de l’alternance. J’y vois le fruit d’un fantastique « gagnant-gagnant » pour les jeunes et les entreprises. Et pourtant, ce constat masque une réalité souvent ignorée : l’alternance est profondément inégalitaire. Alors qu’il permet d’améliorer les chances d’accès à l’emploi des moins diplômés, les jeunes originaires des quartiers populaires en sont les plus écartés : parmi eux, 23 % ont bénéficié d’une formation en alternance contre 33 % pour leurs voisins selon une étude du Céreq parue récemment ! Cruel paradoxe : ceux qui en auraient le plus besoin… sont ceux qui s’en trouvent le plus privé. Principale difficulté, « le manque d’accompagnement lors de la phase de recherche », et notamment la mise en relation avec une entreprise d’accueil. Un travail de médiation que le recours à l’IA pourrait améliorer. A l’heure où le Sommet de Paris a fait souffler un léger vent d’optimisme (mais aussi de prudence), l’IA recèle de réelles potentialités pour les futurs alternants et leurs recruteurs. D’abord parce que cette technologie peut permettre un travail d’accompagnement des candidats plus individualisé et ouvert. D’autre part, elle élargit les horizons en matière d’accès aux opportunités en augmentant, potentiellement, les possibilités de matching. C’est d’ailleurs ce double bénéfice qu’apporte ZIA, la solution à base d’IA, que le groupe Mozaïk a officiellement lancée. Pour un accès à l’alternance plus juste !