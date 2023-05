Temps de lecture estimé : 1 minute

Situé sur le prestigieux terroir de Pomerol, le Château Clinet est rattaché à l’un des plus anciens vignobles de l’appellation, remontant à 1595. Classé 1er cru de Pomerol en 1893, la propriété est dirigée par la famille Laborde depuis 1999. C’est aujourd’hui, Ronan Laborde qui a repris la direction du Château Clinet depuis 2004.

La famille cultive 11 hectares de vignes âgées de 42 ans en moyenne se répartissant entre le Merlot (88%) et le Cabernet Sauvignon (12%). Engagé depuis plusieurs années dans la protection de l’environnement, le vignoble est exploité en harmonie avec la nature dans le but de transmettre un héritage prospère aux générations à venir. Le Château Clinet doit son charme en partie à sa nature rare et singulière qui offre à tous ceux qui dégustent ses vins, la plus séduisante des expériences.

Zoom sur la cuvée Château Clinet millésime 2018 en appellation Pomerol. Succédant au flamboyant 2015, au plus puissant 2016, le millésime 2018 s’avère très gourmand, dense, et équilibré. Cette grande cuvée est issue d’un assemblage de Cabernet Sauvignon (15%) et de Merlot (85%). D’une robe rubis foncé avec de légers reflets pourpres, ce vin dévoile un nez complexe sur des notes de fruits des bois telles que la mûre et la framboise ainsi que des arômes de figue et de poivre noir. La bouche tout en vivacité allie fraîcheur et délicatesse.

Ce vin d’exception s’accordera à merveille avec des viandes rouges grillées ou encore des gibiers. Il s’appréciera à une température comprise entre 17°C et 18°C.

Bonne dégustation !