Cela fait cinq siècles que l’histoire du Château La Nerthe et celle de Châteauneuf-du-Pape se confondent. Depuis 1985, la famille Richard imagine les vins du domaine et écrit l’histoire du Château La Nerthe, avec comme ambition de préserver et révéler ce patrimoine unique tant viticole qu’architectural.

D’une superficie de 92 hectares, le vignoble se divise en 57 parcelles possédant chacune son identité propre, fruit de la combinaison unique de sols et de cépages. Bénéficiant d’un climat typiquement méditerranéen, la diversité des sols et des sous-sols crée une véritable mosaïque de micro-terroirs à laquelle s’ajoute une palette de 13 cépages. Zoom sur le Château La Nerthe, millésime 2020. D’une robe rouge grenat aux reflets violines, ce vin révèle un nez sur des notes de fruits rouges mûrs et de senteurs végétales. La bouche soyeuse, ronde et pulpeuse dévoile des tanins souples. D’un bel équilibre et d’une grande fraîcheur, cette cuvée sera s’apprécier sur la jeunesse ou pourra s’attendre une dizaine d’années ou plus !

Ce vin d’exception se mariera à merveille avec un tajine d’agneau aux pruneaux ou avec un filet de canette à la plancha.

Bonne dégustation !