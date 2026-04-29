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On pense connaître les parcs animaliers. Des allées, des enclos, des panneaux explicatifs. Une expérience familière, presque attendue… Et puis il y a Parrot World ! Parrot World n’est pas né d’un projet classique. Il est né d’une conviction : on protège mieux ce que l’on comprend… et surtout ce que l’on ressent. Tout commence dans les années 2010.

À cette époque, l’idée n’est pas encore un parc, mais une cause, la protection des perroquets, une espèce menacée par la déforestation et le trafic. En 2016, une première étape structurante voit le jour avec la création de la Parrot Wildlife Foundation, dédiée à leur sauvegarde à travers le monde.

Mais très vite, une limite apparaît. Agir sur le terrain ne suffit pas. Il faut aussi toucher le grand public. C’est là que naît l’idée du parc.

En 2020, après plusieurs années de conception et plus de 20 millions d’euros d’investissement, Parrot World ouvre ses portes avec une ambition claire, celle de rompre avec le zoo traditionnel et recréer des écosystèmes entiers inspirés de l’Amérique du Sud.

Dès l’entrée, les repères changent. L’espace s’ouvre, les sons s’intensifient, l’environnement enveloppe. On ne regarde plus la nature, on y entre. Le coeur du parc bat en Amazonie.

Une immense volière immersive, l’une des plus grandes d’Europe, où évoluent librement des centaines de perroquets : aras, amazones, conures… Ils volent au-dessus des têtes, se posent à proximité, vivent leur quotidien sans barrière visible.

Autour d’eux, une végétation dense, une atmosphère chaude et humide, des passerelles en bois plongent le visiteur dans un véritable fragment de forêt tropicale. Plus loin, le voyage continue vers la Patagonie.

Le décor change radicalement. L’ambiance devient plus minérale, plus ouverte. On y découvre des manchots de Humboldt, des nandous ou encore des lamas, évoluant dans des espaces pensés pour respecter leur environnement naturel.

Et puis il y a les jaguars. Silencieux, puissants, parfois invisibles. Leur territoire est conçu pour favoriser leur comportement : reliefs, zones d’ombre, points d’eau. Ici, l’observation demande du temps. Rien n’est fait pour aller vite. C’est justement ce qui fait la différence.

Parrot World ne cherche pas à montrer le plus possible. Il cherche à montrer autrement. Le projet repose sur une idée simple mais exigeante, recréer des écosystèmes cohérents plutôt que juxtaposer des espèces.

Chaque zone raconte une histoire. Chaque parcours a du sens. Cette approche transforme profondément l’expérience. On ne passe plus d’un animal à un autre. On traverse des environnements. On observe des interactions. On ressent une ambiance.

Mais derrière cette immersion, l’objectif reste clair : sensibiliser sans moraliser. Des espaces pédagogiques viennent compléter la visite, abordant la déforestation, la disparition des espèces ou encore la préservation des habitats.

Le message est discret, mais présent. Car le contexte a changé. Face à l’urgence écologique, notre rapport au vivant évolue. On ne veut plus seulement voir. On veut comprendre, ressentir, agir.

Parrot World s’inscrit pleinement dans cette transition. Un lieu hybride, à mi-chemin entre parc animalier, expérience immersive et outil de sensibilisation.

On y vient pour s’évader. On en repart avec autre chose. Une image, un moment, une émotion. Et très souvent, une prise de conscience. Car au fond, le projet dépasse le simple cadre du loisir. Il pose une question plus large, comment recréer du lien entre l’homme et la nature ?

Parrot World apporte une réponse concrète. Accessible, sensorielle et engagée. Et peut-être que c’est là que tout se joue ! Dans cette capacité à transformer une visite en expérience… et une expérience en regard nouveau. Car une chose devient évidente, on ne protège pas ce que l’on regarde. On protège ce que l’on vit !