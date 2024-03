Temps de lecture estimé : 1 minute

Situé à Saint-Michel de Fronsac au cœur de l’Appellation Canon Fronsac, le Château Mazeris Bellevue s’étend sur 9 hectares de vignes. Créé en 1848, le Château est aujourd’hui la pro- priété de Pascale et Xavier Collart Dutilleul depuis 2017. Certifiée Agriculture Biologique depuis 2021, la propriété est conduite dans le respect des sols, des équilibres naturels et des hommes.

Pascale et Xavier Collart Dutilleul ont opté pour une viticulture durable, sans pesticides ni herbicides chimiques. À travers leur domaine, la famille Collart Dutilleul souhaite élaborer des vins élégants et fins, dominés par un fruit pur et une fraîcheur minérale, caractéristiques de leur terroir. Zoom sur la cuvée Mazette, millésime 2019. Issu d’un assemblage de Merlot et de Cabernet franc, ce vin dévoile une robe de couleur rouge rubis. Le nez d’une grande richesse aromatique révèle un cocktail de petits fruits à noyau, mêlés à des notes de moka et de noisette. En bouche, l’attaque est ample et voluptueuse. Le milieu de bouche fruité avec de la fraîcheur rend la finale juteuse et longue. Ce vin rouge se mariera à merveille avec des tapas, des viandes marinées, des grillades ou encore avec des légumes grillés. Il sera s’apprécier à une température comprise entre 15 et 17°C.

Bonne dégustation!