Grand Cru Classé de Saint-Emilion, le Château Fonroque, s’étend sur 17,6 hectares de vignes d’un seul tenant. Situé à quelques centaines de mètres au nord-ouest du bourg de Saint-Émilion, son vignoble se répartit sur un plateau et un coteau exposés à l’ouest. Acquis par la famille Moueix en 1931, le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Guillard depuis 2017.

Premier Cru Classé de Bordeaux certifié en biodynamie, les vins du Château Fonroque sont naturellement riches avec un touché de bouche raffiné, une belle fraîcheur et beaucoup d’élégance. Leur longueur est un gage de vieillissement harmonieux. Le millésime 2020 est un millésime de contraste alliant un hiver pluvieux et un printemps chaud. Issu d’un assemblage de Merlot (87 %) et de Cabernet Franc (13 %), le millésime 2020, dévoile une robe de couleur violine. Le nez d’une grande pureté, révèle des arômes de café, accompagnés de touches florales. La bouche offre une belle énergie alliant le croquant et le juteux du fruit. Les tannins sont souples, le touché est délicat et velouté. La finale est tendue et précise.

Ce vin rouge d’exception s’accordera à merveille avec du gibier ou encore avec des viandes rouges grillées ou en sauce. Il sera s’apprécier à une température comprise entre 17 et 18°C.

Bonne dégustation !