Domaine de la Pinte Melon à Queue Rouge 2020

Propriété viticole emblématique du Jura, le domaine est né en 1953 de la vision de Roger Martin. Pionnier de la viticulture biologique et de la biodynamie, il véhicule depuis trois générations une passion respectueuse des hommes et de la terre.

D’une superficie de 34 hectares, il cultive les cépages typiques du Jura tels que le Savagnin, le Poulsard ou encore le Trousseau. Situées sur les terroirs d’Arbois et de Pupillin à plus de 400 mètres d’altitude, les vignes bénéficient d’une exposition idéale. Transmis depuis sept décennies, le savoir-faire qui s’y exprime donne naissance à des vins prestigieux à la typicité généreuse.

Côté oenotourisme, le Domaine propose aux visiteurs des expériences singulières au coeur des vignes alliant parcours pédagogiques, visites guidées des caves, dégustations et repas.

Zoom sur le Melon à Queue Rouge millésime 2020. Elaboré à partir de l’ancienne variété locale du chardonnay, il dévoile une robe de couleur jaune or pâle. Le nez puissant et complexe se caractérise par des arômes de fruits mûrs tels que l’ananas, la poire ou encore

la pêche. Pour finir, la bouche d’un bel équilibre, allie générosité et puissance.

Ce vin blanc se mariera à merveille avec des fromages de chèvre, une terrine de légumes ou encore avec des coquilles Saint-Jacques. Il sera s’apprécier à une température comprise entre 12 et 13°C.

Bonne dégustation !