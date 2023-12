Temps de lecture estimé : 1 minute

Ah ! La confiance…

Elle régit bien souvent nos relations et voilà ce que j’en ai compris.

Elle se donne et se mérite. Pour savoir si nous avons raison de faire confiance, alors nous vérifions et déclarons : « J’ai raison ou non de te faire confiance… ». D’ailleurs souvent, selon l’humeur du moment, les largesses de la confiance sont fluctuantes. Ainsi, la confiance ne vaut que si elle est contrôlée.

Pour être digne de la confiance, il convient de faire ce qu’on attend de nous et surtout d’imaginer ce qu’on exige de nous, sous peine de la perdre. C’est alors un outil formidable de soumission.

Lorsqu’elle se perd alors on devient coupable de ne pas avoir honoré la confiance donnée, avec un jeu d’acteurs souvent dans l’emphase, pour bien ancrer cette culpabilité : « Tu me déçois, et moi qui croyais pouvoir te faire confiance ».

Quand on parle de la confiance en soi, trop souvent nous regardons l’échec plus que la réussite car c’est l’occasion rêvée de se dénigrer. Plus que de voir cet échec présumé comme un apprentissage de la vie et bien nous préférons le tourner contre nous : « Vraiment, je suis trop nul ». Et bien moi, je n’ai confiance en personne, même pas en moi… J’ai décidé il y a bien longtemps de croire en l’autre, de croire en moi, ça m’évite d’être dans l’attente, ça m’évite la déception, ça m’évite le contrôle d’autrui préférant l’accompagnement d’un ami que la soumission d’un vaincu.

Alors, que diriez-vous de croire en l’autre et de croire en vous ?