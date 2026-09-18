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Mon expérience à la tête du Médiateur des entreprises m’a conduit à un constat. Lorsqu’une difficulté survient, le premier enjeu pour un chef d’entreprise est le plus souvent de savoir vers qui se tourner.

Les dirigeants ont des priorités légitimes, faire avancer leur activité, développer leur entreprise ou encore répondre aux attentes de leurs clients et de leurs équipes. Ils n’ont pas toujours le temps de rechercher le bon interlocuteur parmi les nombreux dispositifs d’accompagnement existants en France. Pourtant, dans une situation de tension, être orienté rapidement vers la bonne personne peut faire toute la différence.

C’est précisément dans cet esprit que Le Médiateur des entreprises est présent sur la plate-forme « Conseillers-Entreprises », qui permet aux entreprises d’être mises en relation avec le bon accompagnateur en fonction de leurs besoins. Depuis 2022, le Médiateur des entreprises y est référencé aux côtés de plus de quarante organismes publics et parapublics mobilisés pour accompagner les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours.

La plate-forme, dont le rôle est d’écouter, de comprendre la situation de l’entreprise et d’identifier la réponse la plus adaptée, identifie l’interlocuteur le plus pertinent pour venir en aide au dirigeant. Très souvent, lorsque ces derniers sont aiguillés vers notre équipe, ils ne cherchent pas à entrer dans un rapport de force mais cherchent plutôt une issue à travers la médiation. Ils souhaitent sortir d’une situation bloquée et retrouver un dialogue constructif avec un partenaire économique.

Les situations que nous rencontrons sont variées : une facture impayée qui met sous pression la trésorerie d’une entreprise ; un désaccord sur l’application d’un contrat ; une relation devenue difficile avec un client ou un fournisseur ; ou encore des incompréhensions qui risquent de fragiliser une coopération commerciale. Dans ces moments-là, la médiation offre une voie de sortie efficace, avant que le différend ne se transforme en contentieux : dans 70 % des cas, la médiation propose une solution satisfaisante aux deux parties impliquées.

Les chiffres montrent que ce besoin est bien réel. En 2025, sur 2 000 médiations traitées par notre équipe, 530 demandes nous ont été adressées via Conseillers-Entreprises, contre 307 en 2024. Cette progression témoigne de la confiance croissante des dirigeants dans ce dispositif d’orientation. Elle confirme aussi l’importance d’un accès simple et rapide à un accompagnement adapté.

Lorsque nous sommes saisis, notre mission consiste à rétablir les conditions d’un échange serein entre les parties. Les problématiques liées aux délais et conditions de paiement restent le premier motif de saisine, ce qui rappelle combien la préservation de la trésorerie et des relations commerciales est essentielle pour nos entreprises.

Ce qui me tient particulièrement à coeur, ce sont les retours des entreprises que nous accompagnons. Ils sont très largement positifs. Les dirigeants nous disent apprécier la rapidité de la prise en charge, la neutralité de notre intervention et la possibilité de trouver une solution concrète sans engager une procédure longue et incertaine. Ces témoignages confortent chaque jour le sens de notre mission.

Mon conseil aux chefs d’entreprise est donc simple : ne restez pas seuls face à une difficulté. Avant qu’une tension ne s’installe durablement, cherchez l’accompagnement qui vous permettra d’avancer. Grâce à Conseillers-Entreprises, vous pouvez être orientés vers le bon interlocuteur, et lorsque le dialogue doit être renoué entre acteurs économiques, le Médiateur des entreprises est là pour vous accompagner.