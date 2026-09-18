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En 1953, Roger Martin plante 14 hectares de Savagnin au lieudit « La Pinte à la Capitaine », sur les emblématiques marnes bleues du Lias. Le domaine devient alors le plus vaste vignoble consacré à ce cépage, intimement associé au célèbre Vin Jaune.

Son fils Pierre poursuit l’aventure et engage, en 1999, la conversion de l’ensemble du vignoble à l’agriculture biologique. En 2009, une nouvelle étape est franchie avec l’adoption de la biodynamie. Aujourd’hui, Vincent Martin, troisième génération, perpétue cet héritage avec la volonté de préserver les sols, la biodiversité et l’identité de chaque parcelle.

Sur 34 hectares répartis entre Arbois et Pupillin, le domaine cultive Savagnin, Chardonnay, Melon à Queue Rouge, Poulsard, Pinot Noir et Trousseau. Certifié en agriculture biologique, engagé en biodynamie et labellisé Biodyvin depuis la récolte 2024, il place le respect du vivant au coeur de son approche.

Cette philosophie s’exprime dans ce vin blanc en appellation Arbois Pupillin, issu de Melon à Queue Rouge, ancienne variété locale de Chardonnay. Sa robe jaune or pâle dévoile un nez puissant et complexe, marqué par des notes d’ananas, de poire et de pêche mûre. En bouche, il se révèle généreux, équilibré et ample, avec une belle persistance en finale.

Fidèle à son esprit de transmission, le Domaine de la Pinte ouvre également ses portes aux visiteurs avec La Table de Pierre et de nombreuses expériences oenotouristiques. Une façon de découvrir le Jura à travers ses vins, sa gastronomie et ses paysages, au plus près de ceux qui font vivre ce terroir

Bonne dégustation !