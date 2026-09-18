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Des mots, encore des mots, toujours des mots… que pensez-vous des mots ?

Les mots sont les outils de la pensée. Émettre des mots, c’est le premier pouvoir que veut posséder un enfant. Quand un enfant s’entend prononcer son premier mot, il est en extase !

Dans votre univers professionnel, dites-moi cinq mots importants que vous aimez entendre ?

Mère ; je t’aime ; bravo ; attachement ; et regard car le regard donne la vie. Oui, c’est un renforcement par lequel on encourage l’enfant.

Dans votre univers personnel, quels sont vos mots favoris ?

D’emblée je citerai le mot courage, puis optimisme, transmission, écoute, patience, admiration. Et d’ailleurs je possède une admiration infatigable pour les enfants.

Dans l’actualité en ce moment quels sont les mots qui vous irritent ?

Le retour de l’autorité ; punition ; fessée, mot à propos duquel je me suis battue législativement pour le faire disparaître. Mettre un cadre : les enfants sont ronds pas carrés ! Exclusion, « le out » je n’apprécie pas ce qui met en dehors, à l’écart. Enfin mon dernier mot serait l’ennui. Je ne crois pas que cela soit sain de laisser un enfant s’ennuyer. Les enfants me disent que « l’ennui » est une petite mort.

Pouvez-vous me donner un mot qui signe l’avenir ?

J’en ai deux, j’aime le mot confiance. Il fait avancer ! Et j’ajoute un tout autre mot. Le mot poésie car il va droit au coeur. La poésie enjambe le rationnel. Et l’avenir a besoin de cette émotion, d’un vrai sens du sensible, d’un zeste d’irrationnel.

Dans votre jardin personnel cultivez-vous des citations à propos des mots et du langage qui vous semblent référentes et que vous mettez en avant ?

Oui celle de mon maître Robert Debré. Être à la hauteur de « l’honneur de vivre ». « Le bébé est une personne » on assiste à une régression et on oublie cette phrase de Winnicott. Une autre citation d’importance est : « le jeu est le travail de l’enfant. » Le langage est construction. On ne peut pas se construire sans le langage. Parler pendant que l’on joue avec son enfant, c’est entrer dans sa pensée, la guider, la renforcer, l’amplifier. C’est s’oublier également, c’est d’une générosité extrême.

Y a-t-il un ou des slogans de publicité qui vous restent à l’esprit ?

Pendant la crise covid j’ai apprécié la publicité de Monoprix : « les vêtements pour enfants jusqu’ à 3 ans sont à nouveau essentiels, les autres sont priés d’arrêter de grandir. »

Y a-t-il des titres de films qui vous plaisent particulièrement ?

Oui, Chantons sous la pluie. Ce titre nous rappelle qu’il faut garder le sourire, savoir toujours déceler et voir le côté positif des situations. Et Jeux interdits avec Brigitte Fossey.

Y a-t-il des titres de chansons que vous trouvez beaux, prenants ?

Oui, « Une chanson douce ». Nous nous en souvenons presque tous. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce …. Cette chanson est mythique !

Quels sont vos auteurs préférés ?

Le livre des Baltimore de Joël Dicker, Le petit ami de Paul Léautaud, Boule de suif de Guy de Maupassant.

Qu’est-ce qui vous enrichit en termes de mots ? Comment vous nourrissez-vous ?

Les échanges et conversations avec les parents et plus encore les enfants me nourrissent. De plus, j’étudie constamment la psychologie et la psychiatrie de l’enfant. Mon combat est d’être à l’écoute de la parole de l’enfant.

J’ai toujours près de moi un dossier empli de recherches écrites, d’articles aussi. Je renouvelle aussi et complète régulièrement des formations que j’ajuste. Cela me fait vivre et respirer dans les mots. Je crible aussi des questionnaires de réponses de patients et leurs mots clés signifient beaucoup. Mais vous le savez déjà, la psychiatrie que je continue d’étudier est à l’affût perpétuel du langage humain.

Si vous deviez choisir des mots précis qui vous dessinent, lesquels choisiriez-vous ?

Détermination : j’ai un but et le poursuis et le sculpte. Responsabilité et engagement. Générosité, je ne compte pas mon temps. Tendresse, j’aime poser un regard d’abord indulgent et compréhensif sur chacun.

Quels sont les mots répétitifs que votre entourage dit souvent de vous ?

Étonnante, exigeante mais gentille. Attentionnée. Et courageuse !

Quel est pour vous le plus beau mot de la langue française ?

C’est l’émerveillement !

Quels synonymes donneriez-vous au mot chance ?

Je vais vous livrer des mots de la même famille : espoir, destin, qui tend la main, étoile, ciel, aimer fort…

Avez-vous une devise ?

Oui et je l’ai pensée seule mais transmettez-la surtout : « émerveillons-nous chaque matin. »