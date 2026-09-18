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Pourquoi les entreprises ont-elles intérêt à investir davantage dans les seniors ?

Les seniors disposent d’une expérience solide et de compétences immédiatement mobilisables. Face aux évolutions démographiques et à l’allongement des carrières, ils constituent un vivier stratégique pour les entreprises. Formation, transmission des savoirs, mentorat ou aménagement des parcours sont autant de leviers pour maintenir leur engagement et valoriser leur expertise.

Cette attention doit aussi se retrouver dans les recrutements. Une candidature ne doit pas être écartée en raison de l’âge. Lorsqu’un profil possède les compétences recherchées et la motivation nécessaire, il mérite d’être évalué sur les mêmes critères que les autres candidats. Pourtant, de nombreux seniors se heurtent encore à des freins liés aux idées reçues.

Comment la CCI accompagne-t-elle les entreprises ?

Avec Transition’S RH, la CCI Paris Île-de-France accompagne les entreprises face aux évolutions du travail et aux enjeux liés à l’allongement des carrières. Le programme aide à anticiper les besoins en compétences, prévenir leur perte et sécuriser les savoir-faire clés.

Accompagnement au recrutement, diagnostic GEPP, rendez-vous expert avec un conseiller RH, webinaires RH : des solutions concrètes pour soutenir les entreprises dans leurs défis RH.

Que propose l’opération « Recrutez autrement : 15 jours pour l’emploi en Île-de-France » ?

Organisée du 1er au 16 octobre 2026, avec un focus sur l’emploi des seniors, cette opération vise à accompagner les entreprises dans leurs recrutements et à leur faire découvrir de nouvelles façons d’attirer les talents.

La conférence d’ouverture du 1er octobre apportera des clés pour faire évoluer les pratiques de recrutement, mieux appréhender le management intergénérationnel et valoriser l’expérience comme facteur de performance. Des job datings dédiés aux seniors seront organisés dans toute l’Ile-de-France.