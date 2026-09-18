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Après avoir traversé les crises, les guerres et les renaissances, la biscuiterie normande Jeannette transforme aujourd’hui son héritage en moteur pour l’avenir.

Née à Caen en 1850, la Biscuiterie Jeannette écrit aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire sous l’impulsion de Benoît Martinet.

À l’origine, la Biscuiterie Mollier fabrique petits fours et sablés normands. Ses « biscuits de luxe » se font remarquer jusqu’à l’Exposition universelle de Paris de 1900, où ils décrochent une médaille d’argent.

L’aventure prend un nouveau tournant lorsque Lucien Jeannette reprend l’entreprise en 1927 et lui donne son nom en 1952. Trois ans plus tard, il se lance dans la fabrication d’une spécialité jusque-là associée à Commercy : la madeleine. Elle deviendra l’emblème de la maison.

Bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, l’usine renaît après-guerre. Jeannette s’industrialise et grandit jusqu’à employer plus de 400 personnes à son apogée dans les années 1980.

Puis tout vacille. Une première liquidation intervient en 1997, suivie d’une relance. Mais en 2013, Jeannette est de nouveau placée en liquidation. Ses salariés refusent de voir disparaître leur biscuiterie et occupent l’usine pendant 344 jours. Leur mobilisation porte ses fruits : la production redémarre et la maison obtient quelques années plus tard le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV).

C’est en 2019 que Benoît Martinet reprend l’entreprise avec André Réol. Son pari : pérenniser cette survivante sans renier son identité. La qualité des produits et l’ancrage normand redeviennent centraux.

Fabriquées à Colombelles, près de Caen, les madeleines associent notamment beurre d’Isigny AOP, farine de la Manche et oeufs normands. Nature, chocolat, citron, amande, pomme ou Calvados : l’emblématique coquille se décline, tandis que financiers et cakes élargissent l’univers Jeannette.

Dernière étape de cette renaissance, Benoît Martinet rachète en 2025 l’intégralité de l’entreprise et en devient président. Jeannette n’est désormais plus seulement une madeleine chargée de souvenirs. C’est une marque normande qui a choisi de faire de son histoire le point de départ de son avenir.