Les fêtes de fin d’année arrivent. Quels sont les mots des médias qui nous réchauffent et nous réjouissent ?

Quand on parle de bons moments, le mot joie est certainement le mot qui possède le lead. Il est souvent associé par les journalistes à la fête et à la danse.

Dans notre monde turbulent on recherche de plus en plus la sérénité. Chacun semble souhaiter vivre des moments oasis, c’est-à-dire des moments volés à la précipitation et à la densité des actions que l’on nous demande d’accomplir en une journée. Certains parlent aussi de pause douceur. D’autres rêvent de parties de rire. Mais désormais, même le silence semble un mot rare, précieux, que l’on vénère.

Pour les plus vagabonds d’entre nous, on voit que la douceur de vivre est liée à une âme voyageuse qui nous place la tête dans les étoiles ou nous fait avoir la tête dans les nuages. Et on a le sentiment que dans ces temps particuliers, presque suspendus, nous recherchons des mondes et merveilles.

Dans la littérature des journaux au quotidien, lorsqu’on continue de chercher l’or des mots, la poésie apparait toujours, ainsi que des phrases inspirantes. En 2023, par exemple, on nous offrait même de quitter le système solaire.

Heureusement est un adverbe souvent égrené dans le lexique des médias. Tant mieux, il vient contrebalancer bien des mots ultraviolents ou ensauvagés. Enfin, pourquoi ce tableau est-il composé sur du vert ? Peut-être parce que c’est la couleur de l’espérance. Et espérance est un des mots que notre président de la République invoque souvent. Cette fresque lexicale se nomme tes tendres années, en souvenir de la chanson de Johnny Hallyday. On voit enfin que prince, amant et noces font toujours palpiter nos imaginations ! Décidément, les contes de fées ne sont jamais loin et aident encore nos coeurs à faire des échappées belles !