Temps de lecture estimé : 1 minute

Depuis l’année dernière, l’une des préoccupations majeures des entreprises est la hausse des prix de l’énergie. Le gouvernement a mis en place un certain nombre d’aides afin d’accompagner au mieux les acteurs économiques concernés et le Médiateur des entreprises est pleinement mobilisé sur ce sujet. C’est pourquoi dans cette nouvelle chronique, je souhaite vous présenter la nouvelle version de la checklist énergie. Ce document est le fruit du travail du comité de crise sur l’énergie que je préside et qui regroupe les principaux fournisseurs et organisations interprofessionnelles.

Structurée en quatre thématiques : le contrat, les prix, les aides et les possibilités de médiation avec les fournisseurs, cette checklist est un véritable outil pédagogique au service des entreprises.

En effet, ce document offre aux entreprises une visibilité sur les éléments essentiels liés à la gestion de leur contrat d’énergie. Elles peuvent ainsi agir de manière informée et efficace dans un environnement complexe. L’objectif étant de leur apporter une première série d’informations et de conseils pour faciliter la prise de décision au moment de renouveler leur contrat de fourniture d’énergie. Cet outil a également pour vocation d’informer sur les aides financières mises en place, tout en précisant les possibilités de médiation en cas de désaccord persistant avec un fournisseur.

Quant à la médiation, ellejoue un rôle essentiel en casde litige entre une entreprise et son fournisseur d’énergie.Elle peut ainsi s’avérerutile dans divers scénarios, tels que le non-respect des conditions contractuelles, les désaccords sur l’interprétation des clauses ou encore les différends concernant le calcul de l’ARENH. Les entreprises doivent privilégier des échanges directs avec les fournisseurs, en s’appuyant sur la charte des engagements par exemple. Mais en cas de persistance du désaccord, le recours à la médiation, que ce soit

via le Médiateur national de l’énergie pour les petites entreprises ou le Médiateur des entreprises, offre une voie efficace pour résoudre les différends de manière amiable évitant ainsi des procédures judiciaires coûteuses et prolongées.

Je m’adresse donc directement à vous, chefs d’entreprise, consultez la checklist énergie disponible sur le site mediateur-des-entreprises.fr et surtout en cas de désaccord, n’hésitez pas à recourir à la médiation !