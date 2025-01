Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un système de tirage au sort va être mis en place pour les ventes de billets grand public. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 27 janvier.



C’est le rendez-vous du tennis français, Roland-Garros. Chaque année au printemps, des milliers de fans affluent autour du temple de la terre battue. Pour cette édition, une toute nouvelle formule pour accéder à la billetterie, avec un tirage au sort. Alors faut-il s’attendre à des nouveaux prix ?

Avis à tous les passionnés de tennis. Cette année pour accéder à Roland-Garros, il faut s’y prendre dès maintenant ! Ou presque… Après de nombreuses polémiques autour des tribunes vides, des fraudes ou encore des achats de places par des bots (logiciels exécutant des tâches automatisées), la Fédération française de tennis (FFT) sort les crocs. Un système de tirage au sort va être mis en place pour les ventes de billets grand public. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 27 janvier, 10 heures jusqu’au 9 février sur la plate-forme de Roland-Garros. Dans le détail, une fois les résultats du tirage au sort connus (courant mars selon la FFT), les lauréats recevront un créneau d’achat. Autre nouveauté, le nombre de billets par personne sera limité à quatre pour les courts principaux.

Pour les courts annexes, un plafonnement identique sera prévu seulement pour la première semaine de compétition. À préciser que « les licenciés de la FFT ainsi que les usagers en fauteuil roulant et les personnes en situation de handicap bénéficieront, quant à eux, du même système de billetterie que les années précédentes », selon la FFT.

Mais pourquoi un tel dispositif ? La compétition qui se tiendra du 25 mai au 8 juin, attend comme chaque édition de nombreux spectateurs. Ce nouveau système visera ainsi à « assurer une équité pour tous les fans dans l’obtention de leurs billets, réduire le temps d’attente sur la plate-forme officielle de billetterie et (…) lutter contre la fraude et l’achat de places par des bots », précise la FFT.

Une hausse des prix pour l’édition 2025 ?

Si on ne connaît pas encore le prix exact des billets, l’année précédente 670 000 places avaient été vendues pour Roland-Garros, selon la fédération. Allant de 12 euros à 365 euros. Les prix ont été globalement en hausse pour cette édition. Avec des prix relevés de 5 à 10 euros et parfois même de 20 à 45 euros pour des catégories prestigieuses. À titre de comparaison, pour assister à la finale messieurs en catégorie or, il fallait débourser 365 euros contre 320 euros pour l’édition 2023. Une hausse des prix qui s’explique par l’engouement du public qui ne faiblit pas. Mais pas seulement.

Les importants travaux de rénovation ont permis d’ouvrir un plus grand nombre de places avec de nouvelles sessions la nuit, les « night sessions ». Ce qui a été rendu possible grâce au toit construit sur le court Philippe Chatrier. Autre source de revenus, les droits télévisuels. En plus du diffuseur historique France Télévisions, depuis 2021 Roland-Garros dispose d’Amazon Prime Vidéo. Un contrat avec les deux entités signées jusqu’en 2027. De quoi augmenter les recettes, qui s’élevaient déjà en 2022 à 114 millions d’euros. L’hospitalité mais aussi des sponsors tels qu’Emirates, Rolex, Renault contribuent à faire rayonner le tournoi. Le sponsoring rapportait en 2022, 60 millions d’euros et 56 millions d’euros pour l’hospitalité, en raison notamment de la multiplication des loges destinées aux entreprises.