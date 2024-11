Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une augmentation des licences de 88 %

La discipline, dérivée du tennis fait de plus en plus d’adeptes en France. Avec une augmentation des licences de 88 % pour le début de la saison, le padel commence doucement à s’implanter dans le panorama sportif.

Le padel, comprenez un mixte entre le tennis et le squash est très populaire en Espagne et en Amérique du Sud. Mais depuis peu, il séduit également la France. À quatre joueurs sur un terrain clos entouré de vitres ou de clôtures, l’objectif est de remporter le point tout comme au tennis sauf qu’ici les parois du terrain peuvent servir de support pour gagner le match. Les balles sont plus légères et la raquette plus épaisse et plus petite pour un jeu moins complexe qu’au tennis.

La discipline est née en 1969 au Mexique et va être propulsée en France par la pratique de nombreuses personnalités publiques telles que Cyril Hanouna, Tony Parker ou encore Zinedine Zidane. Aujourd’hui, le padel enregistre une activité en forte hausse, avec une augmentation de 88 % des licences, 38 % de pistes en plus et un nombre d’épreuves qui a doublé en un an, selon les chiffres de la FFT.

En chiffres…

Cette année 2024 est sûrement l’année de tous les records pour le padel en France. Selon les chiffres de la FFT, 70 000 licences padel ont été enregistrées soit trois fois plus qu’en 2023. Le nombre de pratiquants a également doublé passant de 200 000 à 500 000, tout comme les terrains qui sont au nombre de 2 248 pour 737 clubs. De quoi ravir les complexes sportifs qui sont de plus en plus nombreux à voir le jour.

Mais les Français restent encore bien loin de leurs homologues espagnols dans la pratique. L’Espagne compterait selon les chiffres environ 4 millions de pratiquants soit près de 10 % de la population. Un marché florissant qui a incité la FFT à s’engager depuis 2014, un peu plus dans la discipline en proposant une licence spéciale pour le padel ainsi que des compétitions mondiales organisées à Roland-Garros.

Les raisons d’un succès

Si le padel connaît un franc succès, c’est avant tout par sa pratique ludique et conviviale. Avec des règles du jeu simplifiées, tout un chacun peut se laisser tenter à taper dans la balle. C’est justement cet aspect simpliste et son côté loisir qui séduit. Loin d’inquiéter l’expansion du tennis, le padel s’inscrit dans une dynamique nouvelle avec une visibilité en pleine croissance. Une reconnaissance sur laquelle la FFT a tout intérêt à surfer puisque la compétition Greenweez Paris Major qui s’est déroulée fin septembre a rassemblé 64 000 spectateurs pour sa troisième année à Roland-Garros. Ce fut à peine 20 000 personnes lors de la première édition…

Pour 2025, la FFT compte bien continuer la marche engagée. « Nous définissons une vraie stratégie de compétition et nous voulons mettre l’accent sur le développement des écoles de padel. Le Centre national d’entraînement à Vichy qui ouvrira en septembre 2025 permettra, en ce sens, de former des jeunes compétiteurs et des entraîneurs », explique Stéphanie Cohen-Aloro, directrice du padel au sein de la FFT. Un avenir prometteur propice au business.