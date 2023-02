Temps de lecture estimé : 1 minute

Voilà une expression qui cache à mon avis bien des choses. Comme vous, chers lecteurs, je l’ai entendue de nombreuses fois, je l’ai même prononcée tout autant si ce n’est plus. Je ne m’engagerai pas dans la définition de l’«aventure», des écrivains et philosophes ont eu bien des choses à raconter quant à son sujet. Je viens vous partager simplement quelques vérités la concernant, les miennes bien évidemment.

L’aventure est pour moi le moment où je me lance dans quelque chose de nouveau, quand je me confronte à l’inconnu, signe de changement, de rupture d’une certaine routine. C’est un moment de risque, un moment où il faut oser, ce moment plein d’émotions, qui mélange peur, excitation, désir et envie de vivre intensément.

Quand je mets le mot «quelle» devant, c’est souvent en conclusion d’un récit. Une remémoration dans laquelle bien des difficultés, des obstacles à franchir, ou des situations parfois plus ubuesques les unes que les autres sont rapportées. «Quelle aventure» résonne aussi souvent en nous comme l’accomplissement d’une épreuve difficile. Cela exprime à mon sens parfois une forme de fierté d’être parvenu au bout de la chose. Dans l’entrepreneuriat c’est quelque chose que l’on pourrait souvent dire. Parfois j’ai l’impression qu’il y a profusion d’adversité, et, tel un chevalier au combat, indispensable de manier tout un tas d’outils, pour sortir sans trop de blessures de l’arène au sein de laquelle nous plongeons, parfois, avec une certaine délectation. Et oui, cher entrepreneur, «quelle aventure».

Finalement, j’ai l’impression qu’ici, «aventure» est un doux mot romanesque qui vient masquer avec élégance des situations de galère. Pour moi, la vie se résume à aller «d’aventure en aventure, de train en train, de port en port» et que sais-je encore.