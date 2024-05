Temps de lecture estimé : 1 minute

Il y a quelques chroniques, je vous parlais de la confiance. La confiance en soi, la confiance en l’autre, je concluais que pour moi, je ne faisais confiance à personne (même pas à moi-même !), préférant croire en l’autre et en moi.

Dans le monde des affaires il en est tout autre. En effet, pour que quelqu’un vous achète quelque chose, un produit ou un service, il va chercher à savoir s’il peut vous faire confiance, si vous allez tenir votre promesse. Ici, il est donc question de prouver que nous allons délivrer l’attendu.

Et voilà notre prospect parti en quête d’avis, cherchant sur Internet, consultant dans son réseau : « puis-je faire confiance ? ».

Il convient donc de satisfaire notre enquêteur du moment en ayant anticipé cette démarche, exposé sur la toile ce que vous savez faire, ce que vous avez fait, comment votre promesse est bel et bien tenue. Ainsi, afficher vos clients, leurs avis, est un élément important, il ne faut surtout pas oublier d’afficher votre expertise en écrivant sur le sujet, en publiant même des vidéos illustratives.

La confiance dans les affaires est également cruciale car elle permet parfois, à votre acheteur, de se dédouaner d’une éventuelle déception. J’ai quelquefois entendu : « De toute façon on ne pourra pas me reprocher d’avoir pris le leader du marché » ; « Il nous faut une référence pour éviter toute contestation, pour crédibiliser notre travail, etc. » ; « Ah ! Si c’est lui alors on peut y aller les yeux fermés… ».

Vous l’avez sûrement compris, l’art de la vente, c’est embarquer un tiers dans votre univers, faire monter à bord vos prospects pour qu’ils voyagent un temps dans votre monde business.