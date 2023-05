Temps de lecture estimé : 1 minute

Comme vous le savez nous accompagnons les acteurs économiques au sein des différentes filières. Celles-ci sont confrontées ces dernières années aux bouleversements économiques et géopolitiques. C’est le cas des acteurs du BTP, du nucléaire ou encore de l’aéronautique. Mais notre accompagnement s’étend à d’autres secteurs d’activité comme par exemple… la communication. Fin 2021, nous avons reçu une demande de la Filière Communication pour initier une médiation afin de réfléchir aux appels d’offre publics les concernant. Sous le pilotage de deux médiateurs nationaux délégués, nous avons donc réuni les principales structures concernées par les consultations publiques : les organisations qui représentent les entreprises de communication d’une part, les communicants publics et les collectivités locales d’autre part.

Dix-huit mois plus tard cette médiation apparaît comme une véritable réussite collective. Les échanges ont permis notamment de produire les «Lignes de conduite pour des consultations plus responsables et attractives »* dans les marchés publics de prestations de communication et création. Ces lignes de conduite visent à optimiser chaque consultation publique de communication-création en appliquant les bonnes pratiques fondées sur les lois et réglementations en vigueur, ainsi que sur les conseils des professionnels.

La présélection des candidats, l’indemnisation, la gestion des droits d’auteur, les prix, la gestion des délais… sont autant de sujets que vous pourrez découvrir dans ce document de 24 pages. Ce livrable est un véritable outil pédagogique, utile pour mener des consultations plus vertueuses et efficaces. Il a été pensé pour être constructif et concret, en prenant en compte les besoins et attentes des deux parties dans une démarche gagnant-gagnant. Son contenu s’appuie sur le cadre légal existant, défini par le code de la commande publique. Il a également été enrichi de conseils qui émanent de la trentaine d’organisations ayant pris part aux travaux de médiation.

Je suis persuadé que ce document va permettre à de nombreux acheteurs publics de rendre leurs consultations plus attractives et donc d’attirer des candidats plus déterminés. Pour les entreprises de la communication, ces lignes de conduite donnent des clés simples à mettre en place pour bâtir des consultations plus responsables. Elles pourront très certainement aussi inspirer les donneurs d’ordre privés.

Je tiens ici à remercier tous les participants publics et privés qui ont joué le jeu de la médiation et du travail collectif. Enfin, j’invite tous les acteurs concernés à s’emparer de ces lignes de conduite et à les partager le plus largement possible !

Disponibles sur le site mediateur-des-entreprises.fr