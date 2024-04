Temps de lecture estimé : 2 minutes

Comme chaque année, j’ai présenté récemment le bilan annuel du Médiateur des entreprises et je souhaite dans cet espace d’expression qui me tient à coeur, vous en partager les éléments importants. Cette chronique, pour une fois, fait la part belle aux chiffres car ceux-ci ont un double intérêt : rendre compte de notre activité et expliquer notre impact sur l’économie. A l’instar des entreprises que nous accompagnons, l’activité du Médiateur des entreprises est fortement conditionnée par le contexte économique. Né de la crise de 2008 pour aider les entreprises dans un environnement de méfiance générale, de manque de dialogue et de confiance mutuelle, le Médiateur a travaillé à leurs côtés pour leur apporter les outils d’un développement plus responsable.

La crise de 2020 et le contexte difficile des années suivantes ont provoqué une évolution structurelle voire culturelle : le dialogue est privilégié à la confrontation. De ce point de vue, nous sommes devenus, depuis la crise covid-19, un acteur majeur du dialogue et de la co-construction. En effet, le nombre de dossiers traités par mes équipes a plus que doublé depuis 2020. Désormais installé dans le paysage économique français, le dispositif de médiation permet de dénouer rapidement et efficacement les conflits entre les acteurs économiques avec comme objectif majeur, le développement de la compétitivité des entreprises. En effet, 4 300 sollicitations et demandes de médiation ont été reçues et traitées par les équipes du Médiateur des entreprises, contre 3 677 en 2022, soit une hausse de près de 20 %. Parmi ces demandes, les problématiques liées aux délais de paiement et à la hausse des prix de l’énergie ont été très présentes tout au long de l’année dernière. De nouveaux sujets portant sur les télécoms et les contrats liés ont également vu le jour.

Ce changement de paradigme que nous observons depuis la crise sanitaire se confirme également avec la montée en puissance du Parcours national des achats responsables, animé par le Médiateur des entreprises et le Conseil National des Achats. En effet, les organisations privées et publiques sont de plus en plus nombreuses à adhérer aux deux dispositifs clés de ce parcours : la charte et le label Relations fournisseurs et achats responsables. Ainsi, la communauté des achats responsables regroupait fin 2023, 2 549 signataires de la charte et 101 labellisés RFAR ce qui représente plus de 150 milliards d’euros d’achats annuels. Il y a donc en 2024 deux fois plus de labellisés qu’en 2019 !

Enfin, je souhaite mettre la lumière sur notre mission de référencement des cabinets conseil en CIR/CII car cette dernière contribue également à la transformation du comportement des acteurs économiques. Un chiffre est selon moi révélateur de cette affirmation : 63 %. En effet, sur un total de 7,2 milliards d’euros de CIR/CII accordés aux entreprises françaises, plus des deux tiers de ce montant bénéficient à des entreprises accompagnées par des cabinets de conseil référencés par le Médiateur des entreprises. Notre impact sur l’objectif de sécurisation du recours à ces dispositifs est donc palpable !

1 Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation

1 Pour plus d’informations sur le label RFAR et le Parcours National des Achats Responsables, consultez les sites officiels du Médiateur des entreprises et du CNA.