Temps de lecture estimé : 2 minutes

La personnalité

qui m’a frappé est celle d’un grand résistant, fondateur de France Active, Claude Alphandéry. Acteur central de l’économie sociale et solidaire, France Active soutient les jeunes pousses portées durablement par cette vision du développement économique. Claude Alphandéry veut aller plus loin en appelant à la mobilisation afin de créer cent clubs pour échanger sur les pratiques, mutualiser aides et conseils. Comme quoi, lorsque l’on a l’engagement chevillé au corps, on peut rester, à cent ans, c’est son âge, hyperactif.

L’événement

Bien sûr la réforme des retraites. Elle est inéluctable. Pour l’équilibre du système, la protection des retraités comme pour les finances publiques. Je suis toujours stupéfait d’entendre de nombreux acteurs ou observateurs déclarer qu’il ne faut pas faire cette réforme parce que 80 % des Français étaient contre. Cet argument est doublement absurde. Il faudrait donc gouverner par sondages interposés. Ce qui peut éclairer les décideurs deviendrait un guide de la décision. Plus encore, la volonté politique, le courage, la vision (toutes ces choses dont certains prétendent qu’elles ont disparu dans l’exercice du pouvoir) obligent le politique à faire face en engageant la bataille de l’opinion. Je l’ai mesuré, lorsque j’étais délégué interministériel et directeur du SIG (Service d’information du gouvernement) avec la dernière réforme de 2010. Au début, 80 % des Français étaient contre. Convenons que l’on n’attendait pas d’eux et elles qu’ils envoient des chocolats au gouvernement en remerciements de travailler plus longtemps ! Durant l’été, presque aussi nombreux, ils·elles approuvaient les manifestations, il y a eu des millions de personnes dans la rue.

À la rentrée de septembre, signal faible comme souvent de haute intensité : les débats jusque-là intenses et enflammés ont disparu sur les réseaux sociaux. En octobre, les Français ont approuvé la réforme. En décembre, ils déclaraient que même si la gauche revenait au pouvoir elle n’abolirait pas la réforme. C’est effectivement ce qui s’est passé. Les deux clés de l’aboutissement de cette réforme ont donc été clairement la volonté politique de tenir envers et contre tous les premiers indicateurs négatifs et la persuasion de l’opinion, avec les multiples actions de communication, que le message central était le bon : on vit plus longtemps, il faut se résoudre à travailler plus longtemps. Évidemment, plus de 13 ans plus tard, ce message reste d’actualité.

J’ai lu

Je veux saluer l’ouvrage Les maîtres du bonheur de Catherine Golliau (éditions du Cerf). L’auteure parcourt 3 000 ans de quêtes, enquêtes et textes sacrés, de Platon à Saint-Augustin, d’Épicure à Alain. Un vrai bonheur de lire ces maîtres du bonheur. Finissons avec, dans ce monde de brutes, la beauté et la douceur de la poésie. Lisez François Cheng arrivé en France adolescent, sans connaître un mot de français, vivant chichement durant des décennies et aujourd’hui membre de l’Académie française. Il se fait le chantre de la voie orphique. Cet amour passionné de la langue française qu’il manie avec précision, subtilité et profondeur devrait faire école. Notre langue et nos valeurs servent notre rayonnement international. Le livre s’appelle Une longue route pour m’unir au chant français. Il est publié chez Albin Michel. Affirmons une admiration sans limite pour ce grand Monsieur. n