Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Chaque rebond est unique. Ceux-ci ont un point commun : ils sont portés par des artistes qui ont toujours eu la volonté d’aller de l’avant et de s’enrichir des expériences passées. Leurs cheminements et ce qu’ils ont construit peuvent être de grandes sources de leçons. Et d’inspiration…

… Y compris artistique ! Ils démontrent ô combien il est essentiel de montrer qu’une déconvenue dans un parcours n’est pas une fin. Mais une force pour impulser un nouvel élan, inspirer un nouveau projet et toujours aller de l’avant.

Rebondir en étant bercé par le chant des sirènes

Pour passer de l’ombre à la lumière, de l’inconnu aux Victoires de la musique, Aurélien Cotentin a traversé des périodes compliquées, faites de petits boulots, de concerts annulés et de déboires juridiques. Avant de devenir « Orelsan ».

Quoi qu’il ait dû affronter, Orelsan ne s’est pas dit que « la fête était finie » et que tout était « perdu d’avance ». Il rebondit, redémarre, crée à nouveau. Le « chant des sirènes » et de la scène est trop fort : il prend des risques et, comme tout entrepreneur qui se réinvente, il sort un nouvel album. Et cela lui réussit. Et la prochaine fois ? Seul l’avenir nous dira si la « civilisation » en fera une réussite ou non, mais nul doute qu’il y aura de nouveaux rebonds !

Chuter et faire un salto arrière pour rebondir

Surya Bonaly. Le nom d’une talentueuse patineuse française qui a fait rêver tant de spectateurs, innové, osé, et… chuté. Cette championne à la carrière remplie de sauts périlleux – dont le célèbre saut qui porte son nom – a connu des succès et des revers. Devenue professionnelle, Surya Bonaly retrouve une certaine liberté et peut désormais laisser libre cours à ses talents artistiques, et surtout techniques, et déployer son potentiel. Elle a éteint les projecteurs pour faire une rotation à 180 degrés en passant de l’autre côté du miroir pour entraîner à son tour les pépites de demain. Une belle manière de partager ses expériences et de rebondir !

Exploiter ses expériences d’entrepreneur et maîtriser l’art du rebond