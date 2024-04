Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

On se l’dit quand même… Qui a le droit de changer de voie ? Tout le monde devrait avoir le droit de faire ça. Prenons l’exemple de Patrick Bruel, qui ambitionnait simplement d’être heureux dans la vie. A-t-il réussi son pari ? Parce que c’est comme ça qu’on peut devenir des grands hommes… Comme vous, comme vous, comme vous.



Qui a dit qu’un métier était « pour la vie ? ». Patrick Bruel l’a bien compris. Célèbre chanteur mais aussi acteur, il a fait tapis en investissant dans Winamax. Grand joueur de poker, il a décidé de quitter la table pour se concentrer sur sa nouvelle carte maîtresse : l’huile d’olive. Propriétaire d’un domaine d’oliviers dans le Vaucluse, il a créé Leos. Son business semble bien huilé et s’est fait une place belle auprès de grands noms de la restauration. Mais « combien de murs » se prend un entrepreneur ? Patrick Bruel se diversifie et glisse dans l’univers de l’épicerie fine en proposant d’autres produits, pariant sur les saveurs méditerranéennes pour « casser la voix » de ses concurrents. L’artiste-entrepreneur montre que parfois il suffit de changer de jeu pour faire le plein de succès. Coup de bluff ou coup de maître ? « Rendez-vous dans dix ans ».

Rebond en série : de la fiction à la restauration

Champion du monde de taekwondo d’origine kurde, Sakir Uyar a déposé les armes (et la ceinture) pour devenir comédien. Connu pour son rôle dans la célèbre série Kaamelott, il a rendu son tablier pour se lancer dans l’entrepreneuriat à Lyon fin 2023. De la fiction à la restauration, il n’y a qu’un plat ! Dans son restaurant où les saveurs jouent les premiers rôles, Chez Maître Sakir, il se trouve littéralement dans son assiette. Son comparse de Kaamelott, Brice Fournier, était également devenu restauracteur et patron du Delicatessen à Lyon, lui qui sait cuisiner l’humour dans ses plats du jour et qui a sorti un livre de recettes, De l’art et du cochon. Des planches, à l’apéro ou au resto, ces acteurs savent jouer avec les saveurs et leur nouveau rôle d’entrepreneurs. Un rebond qui ne manque pas d’épices !

Quand un entrepreneur entre en scène, c’est rebondissant !

D’autres entrepreneurs font le chemin inverse. Après avoir arpenté les coulisses du monde des affaires, Jean-Michel Rallet a choisi en 2018 de brûler les planches avec son spectacle Changement de Vie (In)volontaire. Ce pionnier du capital investissement n’a pas les dents qui rayent le parquet contrairement à son personnage, Mimi le puissant. Ce rebondisseur engagé jongle avec les mots comme d’autres avec des billets de banque, transformant son expérience entrepreneuriale en planche de salut. Le monde de l’entrepreneuriat serait-il une comédie ? Jean-Michel Rallet maîtrise et aiguise ses mots et montre que parfois, le véritable succès se cache derrière les rideaux de la réinvention, où chaque échec devient la punchline d’une nouvelle histoire à succès.