Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Le nombre de cyberattaques augmente sans cesse. Alors, c’est l’alarme ! Face aux brigands du numérique, il est temps de réagir… Et même mieux : rebondir !



Depuis plusieurs années les pirates du Web depuis leurs divers repères de par le monde partent à l’abordage des entreprises et services publics. En ligne de mire ? Un trésor très convoité : les données. Quelques brigands 2.0 demandent des rançons, d’autres contrebandiers détroussent les comptes d’entreprises ou de particuliers, tandis que certains pillards volent de précieuses informations pour marchander sur le darkweb ou auprès de personnes ou entreprises mal-intentionnées. Une hausse de 30 % des cyberattaques en un an d’après l’Anssi inquiète et impacte tout type de victimes, du particulier à la PME en passant par les associations ou encore les collectivités.

Piratage informatique et communication de crise

Certaines entreprises face à une attaque d’un écumeur du Web préfèrent minimiser les (mé)faits. Mais de simple « incident technique » comme ce fut le cas en février pour le Crédit Agricole, il faut enlever le bandeau des yeux et révéler au plus vite la piraterie. Pour certains, cela ressemble au supplice de la planche… Mais révéler rapidement ces actes en portant plainte et en le signalant à la CNIL est une nécessité (et une obligation légale) non seulement pour la cible directe depuis la loi LOPMI en termes d’indemnisation, mais aussi pour les victimes indirectes qui sont embarquées dans la même galère et dont les données personnelles peuvent se retrouver rapidement en vente sur le darknet comme celles de LDLC début mars.

Cybermenaces : les éviter ou rebondir

Malgré des coffres forts digitaux, les cybermenaces concernent tout un chacun. À la suite d’une cyberattaque, des entreprises telles que Lise Charmel en 2020 se retrouvent en redressement judiciaire, voire liquidées… Pour les pirates, un butin, pour quelques entreprises, la fin. Certains ne se rendent compte que très tardivement du pillage comme dernièrement France Travail, et ce malgré un équipage d’experts. Certes des assurances couvrent les risques cyber, mais il est primordial de s’en prémunir. Mots de passe ultra-sécurisés, barrières digitales… Particuliers, collectivités ou encore entreprises doivent investir dans leur sécurité informatique. Mieux vaut prévenir que guérir.