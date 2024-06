Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dans l’univers du bricolage aussi le rebond a toute sa place ! Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Dernier coup de marteau pour Brico Privé

Malgré un rachat en 2020 par les Mousquetaires, Brico Privé met la clé (à molette) sous la porte. La plate-forme de ventes privées dédiées au bricolage créée en 2012 n’a pas trouvé de repreneur pour conserver les 174 salariés et rafistoler l’entreprise. Personne n’a voulu essuyer les plâtres en cette période d’incertitudes. Les salariés ne sont pas sortis de leurs gonds mais ont négocié le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour ainsi pouvoir se reconstruire. Aujourd’hui, Brico Privé se retrouve dos au mur : la fermeture définitive de la plate-forme est actée et comme le signale la plate-forme en juin : « Brico Privé, c’est terminé. »

Coup de pinceau : MOB repeint son avenir

En Saône-et-Loire, la reprise de Moules et Outillages de Bourgogne par Laurent Thibert, un ancien salarié, montre qu’un changement de propriétaire peut aussi être un puissant levier de renouveau. Après vingt ans dans l’entreprise, Laurent Thibert prend la main, relève ses manches et bricole pour définir la nouvelle orientation de l’entreprise, en bâtissant pour commencer de nouvelles fondations pour l’entreprise qui devient MOB Précision. Entouré par d’autres chefs d’entreprise qui lui ont donné de bons tuyaux, le néo-dirigeant montre qu’un nouveau départ est possible avec les bons outils.

Le rebond, un outil pour la croissance

Alors que le marché semble éprouver des difficultés, certains acteurs comme Briconord, spécialisé en matériaux de construction et quincaillerie, font le choix de la croissance externe. Une manière de souder les possibles (et les équipes) et de rebondir. D’autres, comme Screwfix, « la petite soeur de Castorama », démontre que s’étendre, même en temps de récession, dans le secteur du bricolage est envisageable, sans nécessairement serrer la vis. En ouvrant son 25e magasin en France, Screwfix illustre comment on peut continuer à se développer en adaptant sa stratégie, en se concentrant sur des niches spécifiques comme les artisans, et en renforçant sa présence en ligne. Enfonçons le clou : la clé mixte des entreprises qui réussissent, c’est le rebond !