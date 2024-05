Temps de lecture estimé : 1 minute

VivaTech 2024 se tenait du 22 au 25 mai à Paris. La tech, un levier crucial pour souvent mieux rebondir. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Vivatech 2024 : une bonne récolte

Le salon VivaTechnology vient de fermer ses portes. Ce grand événement dédié aux start-up a mis en avant de nombreuses entreprises venues du monde entier, y compris françaises. Placée sous le signe de l’IA et de l’écologie, cette cuvée 2024 a vu de jeunes pousses émerger, mais également de grands crus défiler. Ce débordement d’innovations dans de nombreux secteurs, de la banque à la santé en passant par le transport ou encore l’agriculture, montre que la technologie creuse son sillon dans l’économie. L’IA se bonifie avec les mois (voire les jours) et se déguste à toutes les sauces.

Essor de l’IA : entre douceur et amertume

Au cœur de l’événement, mais également de l’actualité, l’intelligence artificielle est en train de devenir incontournable. Son influence (tout comme ses capacités) gagne du terrain dans le quotidien des entreprises et des particuliers. Une multitude d’entrepreneurs l’ont compris et se sont emparés du sujet pour proposer des solutions sur de nombreux secteurs. Mais combien de start-up ayant un business basé sur l’IA seront encore présentes dans un, deux ou cinq ans ? Et quels métiers seront encore là demain ? Pour quelques-uns, la technologie a un goût amer. Ainsi, certains, comme les traducteurs ou doubleurs, voient rouge et font entendre leurs voix. Ils lancent une bouteille à la mer pour ne pas rester en carafe et avoir à changer de voie…

Anticiper les évolutions, préparer les rebonds

Nul doute que l’IA chamboule déjà le paysage économique. Certes, demain est un autre jour, mais il faut pourtant envisager dès maintenant d’exploiter son potentiel pour décupler les possibles. Se tenir à la page pour ne pas rester à la marge est indispensable. Les métiers sont en train ou vont évoluer. Ce n’est plus l’heure de laisser ces idées décanter. Se tenir informé et se former sont aujourd’hui plus que jamais nécessaires dans un monde en constante (et rapide) (r)évolution. Être prêt à rebondir à tout moment est une clé indispensable de succès.