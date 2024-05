Temps de lecture estimé : 3 minutes

Du 22 au 25 mai 2024, Paris accueille la huitième édition de VivaTech, le salon incontournable des nouvelles technologies.

Installé à la Porte de Versailles, cet événement rassemble les plus grandes entreprises technologiques, des start-ups innovantes, et des milliers de passionnés venus découvrir les tendances et les innovations qui façonneront notre avenir. Ainsi, VivaTech 2024 s’annonce comme un événement majeur pour l’écosystème technologique mondial. En plus des grandes entreprises et des start-ups, des personnalités influentes telles que Carole Delga, présidente de la région Occitanie, seront présentes pour soutenir les initiatives locales. De plus, cette année, le salon s’inscrit dans un contexte particulier avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris approchant à grands pas, d’où son avancée en mai au lieu de juin.

VivaTech 2024 est un carrefour de l’innovation et des nouvelles technologies. Qu’il s’agisse de l’intelligence artificielle, des solutions écologiques, des innovations en santé ou des véhicules futuristes, les visiteurs auront l’occasion de découvrir comment la technologie peut transformer notre monde. Cet événement permet ainsi de mettre en lumière non seulement les avancées techniques, mais aussi leur potentiel, pour créer un futur plus durable et inclusif.

L’intelligence artificielle au cœur des innovations

L’intelligence artificielle (IA) occupe donc une place de choix à VivaTech 2024. Avec un espace dédié, nommé «AI Avenue», les visiteurs peuvent explorer les nombreuses applications de cette technologie révolutionnaire. Parmi les innovations présentées, Vitafluence se distingue en utilisant l’IA pour améliorer les soins médicaux. Cette start-up française développe en effet des solutions basées sur l’analyse de données pour anticiper les crises et optimiser les traitements.

Everdian, une autre entreprise tricolore, met également en avant son utilisation de l’IA pour la détection préventive de problèmes de santé. De cette façon, ces technologies montrent le potentiel immense de l’IA dans le domaine de la santé, offrant des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie des patients.

Une autre innovation marquante à VivaTech est la prothèse bionique « Esper Hand » développée par l’entreprise américaine Esper. Celle-ci utilise l’IA pour imiter la dextérité humaine. Cette prothèse légère de 380 grammes est un véritable bijou de technologie. Dima Gazda, co-fondateur de l’entreprise, souligne d’ailleurs que la prothèse apprend et s’adapte au fil du temps, offrant une solution prometteuse pour les personnes amputées. Lauréate de nombreux prix, l’Esper Hand s’inscrit alors comme une avancée significative dans le domaine des prothèses bioniques.

La technologie au service de l’écologie

L’édition 2024 de VivaTech met également un fort accent sur les technologies durables. « Impact Bridge », un espace de 1 500 m², accueille ainsi des entreprises et start-ups qui présentent des solutions écologiques innovantes. Peugeot, avec son concept car électrique Inception, promet une révolution dans la mobilité verte grâce à son système de recharge ultra-rapide. Volocopter et ses taxis aériens électriques envisage également de transformer le transport urbain en réduisant les émissions de carbone.

Parmi les start-ups présentes, Bioteos se distingue aussi avec son purificateur d’air à base de microalgues. Cette innovation permet de filtrer les polluants atmosphériques, les virus et les bactéries, contribuant alors à un environnement plus sain. De cette façon, ces initiatives illustrent parfaitement comment la technologie peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et la pollution.

Comment passer à côté du Cybertruck de Tesla ?

En effet, l’une des attractions phares de cette année est sans doute le Cybertruck de Tesla. Ce véhicule tout-terrain, déjà commercialisé aux États-Unis, fait alors sa première apparition en France à VivaTech. Avec son design géométrique unique, le Cybertruck attire tous les regards. Cependant, il faut tout de même noter que sa commercialisation en Europe pourrait rencontrer des obstacles en raison de normes de sécurité plus strictes.

De plus, Elon Musk, le patron de Tesla, est un invité très attendu de cette édition. Bien qu’il n’assiste pas physiquement au salon, il est intervenu en visioconférence, jeudi 23 mai. Il a dans ce contexte abordé divers sujets, notamment l’intelligence artificielle avec son nouveau projet, Grok, et les défis de la désinformation sur la plateforme X (anciennement Twitter). Il a également répondu aux questions sur l’avenir de Tesla, particulièrement face à la concurrence croissante de fabricants chinois comme BYD.

En somme, ce qu’il faut retenir c’est que VivaTech 2024 offre – sans l’ombre d’un doute – une plateforme aux entreprises et aux inventeurs pour présenter leurs projets ambitieux et pour inspirer les générations futures à rêver grand et à innover plus.