Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Mardi 21 mai

> Les Nymphéas

Sous le haut patronage de Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, la première édition de la cérémonie des Trophées Nymphéas de la communication à impact positif se déroulera le 21 mai à partir de 16 heures au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Mercredi 22 mai

> SIEC

Le Siec est le rendez-vous international des espaces commerciaux. C’est l’événement business attendu et reconnu par tous les acteurs de la filière ! Il constitue un moment exceptionnel et unique, une rencontre annuelle pour repenser et mettre en œuvre un urbanisme commercial responsable et adapté, moderne et toujours plus humain. Le fil rouge de l’édition 2024 sera Sites Commerciaux : TransformationS. Soyez nombreux !

>Viva Technology

VivaTech organise chaque année la plus grande manifestation technologique et start-up d’Europe, sur quatre jours passionnants à Paris. En unissant les sujets les plus perturbateurs dans la technologie, les entrepreneurs qui déduisent des règles et les plus grandes percées technologiques au monde, afin de construire un écosystème où les entreprises sont menées à bien. Rendez-vous du 22 au 25 mai pour l’édition 2024 !

Jeudi 23 mai

> Access MBA

Vous cherchez un nouveau défi professionnel ? C’est le moment pour vous de booster votre carrière et développer votre leadership ! Rejoignez le salon Access MBA à Paris le 23 mai à l’hôtel Melia Paris La Défense. Access MBA met en effet en relation les candidats aux programmes MBA les plus prestigieux avec les responsables des admissions des écoles de commerce françaises et internationales.

Vendredi 24 mai

> Comment faire de l’IA générative une alliée de vos équipes marketing ?

Avec l’Adetem, venez voir comment faire de l’IA générative une alliée de vos équipes marketing. Que ce soit pour identifier des concepts créatifs, pour « benchmarker » ce qui existe sur le marché ou pour défier et enrichir l’intelligence humaine dans un brainstorming, venez apprendre les clés de l’usage de l’IA.

Samedi 25 mai

> Journée mondiale de l’Afrique

Dimanche 26 mai

> Il y a 23 ans, un TGV Calais-Marseille battait des records !



C’est au cœur de la ligne ferroviaire la plus longue de France (plus de 1 000 km) qu’un TGV à réalisé cette distance en 3 h 29 à 306 km/h, le 26 mai 2001. Ce fut l’opération « Sardine », réalisée à la veille du lancement de la LGV « Méditerranée ».

Lundi 27 mai

> Journée nationale de la Résistance