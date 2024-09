Temps de lecture estimé : 2 minutes

Sylvain Peysieux est cofondateur de MyGoldenNetwork, société spécialisée dans les comparateurs en ligne. Il dresse le lien entre l’inflation et la baisse des forfaits téléphoniques.

TRIBUNE. Et s’il était temps de changer de forfait mobile ? Alors que l’inflation contraint toujours les Français à regarder le portefeuille avant de consommer, une tendance se confirme depuis quelques mois : le prix des forfaits mobiles baisse de manière significative, et ce pour tous les opérateurs.

Avec une réduction moyenne de 6,15 % sur un an, certains opérateurs voient leurs tarifs chuter de plus de 20 %. Plus qu’une simple tendance due à la rentrée, ce phénomène s’inscrit dans la durée. Mais alors, comment en profiter ? Décryptage du baromètre délivré par MonPetitForfait.

Une baisse au cœur de l’inflation

C’est la surprise de l’été. L’inflation galopante semble épargner un seul secteur : la téléphonie mobile. Et cette nouvelle est plutôt de bon augure pour les Français qui pourront y voir l’opportunité d’alléger significativement leur budget téléphone en changeant le forfait de toute la famille. Mais pourquoi les tarifs diminuent, parfois de 20 %, alors que le coût moyen de la vie augmente quant à lui de 2 % ? La concurrence entre les opérateurs en serait la cause principale. Voici quelques éléments pour comprendre le phénomène.

Une baisse des forfaits sur la durée

Le constat est sans appel : les forfaits téléphoniques diminuent drastiquement chez tous les opérateurs. Et cette tendance s’inscrit dans la durée. Dès la fin de l’année 2023 déjà, le baromètre de MonPetitForfait indiquait une baisse de 8,77 % sur le prix moyen mensuel d’un forfait. Cette chute a même atteint des records cet été. Alors que l’essence et le prix des produits de première nécessité restaient élevés, le coût moyen des forfaits mobiles sur un an affichait -12,41 %. Ces réductions s’inscrivent donc dans la durée et non pas simplement sur un mois marqué par des opérations commerciales comme la rentrée scolaire, Noël ou le Black Friday. Et si la baisse est visible partout, certains opérateurs semblent tirer leur épingle du jeu.

Chez quels opérateurs en profiter ?

C’est le même son de cloche, ou presque : le prix mensuel d’un forfait mobile baisse, parfois même de près de 25 %. Mais la réduction des tarifs n’est pas la même partout. Si RED by SFR voit son panier moyen passer de 16,78 euros à 13,68 euros (-18,47 %) ou Prixtel de 16,78 euros à 13,60 euros (-18,71 %), SFR stagne autour des 39 euros. À l’inverse, Lebara semble à contre-courant avec un prix mensuel du forfait mobile qui explose de +22 %. En règle générale, chaque opérateur diminue cependant son forfait pour s’aligner à la concurrence, et ainsi fixer des prix en nette diminution par rapport à l’année précédente. Auchan Telecom bat même des records avec -24,24 % sur un forfait qui atteint seulement 8,25 euros.

Vous l’aurez compris, c’est le moment de changer de forfait, cette approche stratégique des opérateurs n’étant pas vouée à continuer indéfiniment. En choisissant votre forfait dès maintenant, vous réduirez considérablement votre facture de téléphone, qui représente une part non négligeable dans les dépenses d’un foyer. Plutôt que le prix uniquement, optez pour un forfait mobile avec les options qui puissent correspondre à vos besoins : 5G, double appel, eSIM, appels vers l’étranger, subvention ou non d’un smartphone, forfait bloqué, multi-SIM et bien d’autres.

Attention toutefois : si la baisse est prononcée au niveau mobile, on constate que le prix moyen d’une box internet continue d’augmenter, avec par exemple +2,81% sur 1 an pour la Fibre.