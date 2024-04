Temps de lecture estimé : 2 minutes

Rebond vers le passé… certaines méthodes font leur grand retour pour nous promettre un avenir plus durable. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Renaissance des consignes : retour vers le futur ?

Certaines méthodes du passé font leur grand retour pour rebondir vers l’avenir. Obligations légales, engagement environnemental ou encore initiatives de certaines entreprises, les raisons peuvent être multiples. Ainsi, le système de consigne pour les contenants en verre fait son grand retour après avoir disparu petit à petit dès 1953 et totalement en 1992 en France. Il y a quelques mois, le gouvernement a abandonné la généralisation des consignes pour les bouteilles en plastique, mais a donné son feu vert pour activer d’autres leviers ou des initiatives qui permettent de renforcer la collecte d’emballages. Un sujet dont se saisissent aujourd’hui de grandes marques telles que Coca-Cola, Nestlé Waters, la brasserie Météor ou encore le groupe Eckes Granini, réunies au sein du consortium Petrel en association avec des magasins E.Leclerc et Hyper U. Ce rebond d’entreprises de l’agroalimentaire sera-t-il suivi ?

Incitations à l’engagement : une initiative gagnante ?

Afin d’inciter les consom’acteurs à s’engager dans le réemploi des contenants, chaque bouteille ramenée en magasin sera dédommagée de 10 à 20 centimes en bon d’achat. Un engagement environnemental et financier qui permettrait de réemployer des millions de bouteilles et de diminuer l’usage du plastique. Limitée pour l’instant à l’Île-de-France, cette phase de test a incité d’autres enseignes telles que le groupe Carrefour à déployer l’initiative dans leurs magasins « city » franciliens. Mais ce genre d’initiatives ayant un impact potentiel sur l’environnement, la société et l’économie n’est pas limité aux grands groupes…

Innovation à l’ancienne : opportunités et révolutions

En effet, d’autres commerces comme So.Bio en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore chez Biocoop dans le Sud via l’association PAMPA ont lancé dans leurs magasins un retour de la consigne en verre afin de permettre une réutilisation des contenants ramenés par les clients. Certaines entreprises s’étaient déjà saisies de ce mode de (re)consommation pour en faire leur modèle économique. Le Fourgon, une société basée près de Lille, et lancée en 2021, dont le concept est basé sur le système de consigne sous forme de livraison et récupération à domicile, veut « faire bouger les lignes » et changer les mentalités. Sur un engagement similaire, les magasins en vrac se déploient également de plus en plus en France depuis quelques années, incitant les consom’acteurs à venir avec leurs propres contenants. Ce renouveau en termes de modèle de (re)consommation (et économique) inspiré du passé offre des opportunités de rebond pour des entrepreneurs et l’économie : effet de mode ou (r)évolution pérenne ? L’avenir le dira.