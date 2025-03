Temps de lecture estimé : 2 minutes

Depuis de nombreuses années un verbe roi domine discrètement le lexique, c’est le verbe sauver. Il faut aussi combattre, résister.

Et ce losange de verbes exprime le nuancier de nos inquiétudes.

Inquiétudes économiques : économiser, désmicardiser, contrer, lutter. On parle de taxer et c’est là un verbe né après la dissolution dans le chaos 2024 et que le Président Trump en décembre n’a fait lui aussi que scander.

Face à cela il faut résister, se rebeller mais aussi réorienter, se réindustrialiser. Ce dernier verbe est dit et redit depuis quelques années mais est-on passé à l’action ? A-t-on réindustrialisé ? Pour cela, il faudrait aussi redécoller, réinventer, faire face, comprendre.

On voudrait tout débloquer, dédiaboliser, repenser pour repartir, relancer, revivre, recoudre. Le verbe recoudre est d’usage plus rare, mais il est intéressant car il incarne la fracture, la fragmentation dont on continue de parler dans une France plurielle, morcelée et désorientée. Sera-t-il possible de réimaginer un monde ? de le réenchanter cela semble peu sûr.

Les verbes sont majoritairement négatifs et peu dans l’univers sensible. Ils apparaissent en termes de ressenti seulement au travers de deux verbes : mobiliser et sensibiliser. Ces deux verbes sont dans le champ constant de nos échanges.

L’ensemble des autres verbes est factuel et énonce des événements nouveaux comme le répartir les migrants qui est là un propos lié aux jeux olympiques exprimant l’obsession de sécurité. De même, le verbe réparer, lié aux dégâts des dérèglements climatiques, s’est infiltré dans notre vocabulaire quotidien. Quant au verbe réduire, il est un des verbes souvent utilisé par Monsieur Bayrou.

Enfin il y a ce qui s’écrit, et il y a ce qui se dit. Et cette année avec désmicardiser, a circulé à l’oral un autre verbe, le verbe démacroniser

Il y a quelques années, le même phénomène a eu lieu avec le verbe stigmatiser utilisé de façon abusive dans les conversations, et pourtant rarement vu à l’écrit.

Enfin peu de verbes ont surgi de la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques. Et si je devais les chercher pour vous, je dirai que sécuriser est le verbe qui a doublé le verbe gagner, pourtant plus proche de la ferveur et de la joie qui ont régné tout l’été 2024.