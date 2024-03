Temps de lecture estimé : 1 minute

L’autre jour, le fils d’une connaissance m’a téléphoné sur conseil de sa mère, pour m’exposer une idée business. Après une bonne demi-heure d’échange, peu convaincu par le projet présenté, je finis par poser la question : « mais que recherches-tu au travers de ce projet ? ».

La réponse fut symptomatique de ce que je rencontre bien souvent : « je cherche à créer une société en mode SaaS, mais j’ai du mal à trouver une idée, je cherche à gagner beaucoup d’argent… ».

Ce jeune imaginait qu’après quelques heures de travail, le mode SaaS, ce truc ou des clients vous payent tous les mois pour vous abonner à une plate-forme, lui apporterait une rente viagère. Jeune, je me souviens avoir rencontré un ami de la famille – fortuné – auquel je venais exposer un projet ; un chèque de sa part et mon rêve prenait réalité, or il m’a répondu : « tu y parviendras sans moi Didier, c’est une question de travail, et tu verras, ton succès aura bien meilleur goût ».

Longtemps l’argent fut un but pour moi, un maître qui guidait mes pas, le tout attiré par le pouvoir apparent qu’il pourrait donner.

Après avoir croisé quelques riches malheureux, j’ai compris que l’argent, pour moi, ne devait pas être émotionnel. Juste un moyen, un moyen de faire, qu’il ne manquerait jamais pourvu qu’on sache l’utiliser, l’attirer, qu’il ne soit pas le premier facteur déterminant d’un projet de vie.

In fine, ton rêve me semble plus important que de savoir de combien tu disposes pour faire.

Alors oui, mon cher Alexandre Dumas vous avez raison : « l’argent est un bon serviteur et un mauvais maître ».

*Entrepreneur français aveugle depuis son enfance, Didier Roche est notamment le directeur général et associé du groupe Ethik Investment, qui a créé entre autres le Spa

« Dans le Noir ? », où les esthéticiennes sont aveugles et la chaîne des restaurants « Dans le Noir ? », où les clients dînent dans l’obscurité totale, servis par des aveugles.

Il est aussi fondateur de l’association H’up entrepreneurs qui accompagne les entrepreneurs handicapés.