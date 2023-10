Temps de lecture estimé : 2 minutes

Je suis ravi de vous annoncer que la France figure parmi les cinq meilleurs pays au

monde en matière de responsabilité sociale et environnementale. C’est le constat de la 5e édition* de l’étude « Performances RSE des entreprises françaises et européennes – comparatif OCDE et BRICS », menée par le Médiateur des entreprises en collaboration avec EcoVadis.

En effet les entreprises françaises progressent sans relâche, obtenant un score global de 57,6/100 en 2022, contre 54,3 il y a deux ans. Elles démontrent un solide engagement en matière de RSE, dépassant les moyennes de l’UE (55,1) et de l’OCDE (53,1). La France conserve sa place au sein du top 5 mondial qui occupe la quatrième position, surpassant des partenaires proches tels que l’Allemagne, l’Italie ou le Royaume Uni, ainsi que des géants comme les États-Unis et la Chine. Elle peut donc s’enorgueillir de son engagement constant en RSE ainsi que de l’état d’esprit que ses entreprises insufflent autour d’elles.

Voici une donnée marquante : la France fait partie des trois pays qui comptent plus d’un quart de toutes ses entreprises évaluées de niveau « avancé », ce qui représente la part la plus

importante en Europe. De plus, les ETI, TPE et PME ont progressé de manière significative,

avec une hausse de 8,8 points en cinq ans notamment pour les petites entreprises.

Que cela signifie-t-il ? Le niveau d’engagement RSE du tissu économique français devient de plus en plus homogène et son « élite » s’élargit. Pour preuve : 88 % des entreprises ont un niveau « adapté » ou « avancé ».

La France se démarque dans toutes les thématiques évaluées par l’étude : environnement, social et droits humains, éthique et surtout achats responsables. Comme vous le savez, ce dernier thème me tient particulièrement à coeur et je l’aborde régulièrement dans cette chronique. En effet, la France confirme son leadership en matière d’achats responsables.

Nous sommes l’un des cinq pays où la moyenne des entreprises évaluées dépasse les 45 points sur ce thème. Je suis fier de constater l’engagement des entreprises françaises dans cette démarche. Celle-ci fait écho au Parcours National des Achats responsables, outil piloté par le Médiateur des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA) qui contribue selon moi, au développement de ces enjeux au sein de l’économie française.

Dans le contexte actuel, marqué par la nécessité d’une économie durable et compétitive, la RSE est un pilier essentiel. L’engagement des entreprises françaises est également un atout économique. Les entreprises responsables sont favorisées par les investisseurs, les clients, les fournisseurs et les employés, leur conférant un avantage concurrentiel indéniable.

En 2024, cette tendance continuera à être l’un des moteurs clés du développement

et de la relance économique.

*La cinquième édition de l’étude EcoVadis/Médiateur des entreprises s’appuie sur plus de 100 000 fiches d’évaluations RSE anonymisées, couvrant une période allant de 2018 à 2022, concernant 62 213 entreprises, dont près de 7 000 sont françaises.

Pour en savoir plus sur l’étude EcoVadis / Médiateur des entreprises, rendez-vous sur le site mediateur-des-entreprises.fr