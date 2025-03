Temps de lecture estimé : 2 minutes

Quel est le rôle de la CCI pour accompagner les entreprises du territoire ?

Dans un environnement économique en perpétuelle mutation, la CCI Paris Île-de-France évolue pour s’adapter aux nouveaux besoins des entreprises. Plus que jamais, elle fonctionne en mode agile en ajustant son organisation pour répondre aux enjeux des entrepreneurs, accélérer les projets et développer la croissance. Notre mission est claire : apporter des solutions concrètes à tout type d’entrepreneur : un commerçant parisien impacté par la crise des Gilets jaunes, un startupper deep tech en recherche de financement, ou encore un dirigeant de PME ou ETI cherchant à développer son entreprise à l’international, et à conquérir de nouveaux marchés. Nous nous organisons pour être présents à leurs côtés à chaque étape de la vie de leur entreprise, en offrant notamment un accompagnement structuré et efficace sur des thématiques essentielles comme les ressources humaines, le numérique et le développement durable.

En adaptant en permanence notre offre de services, nous affirmons notre engagement auprès des entreprises franciliennes. Plus qu’un simple acteur institutionnel, la CCI Île-de- France est pour les entrepreneurs un véritable partenaire de croissance et un tiers de confiance.

Quels sont les avantages pour un entrepreneur d’intégrer les clubs et réseaux de la CCI ?

Derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur, souvent seul face à des décisions stratégiques et à la pression du quotidien. Nous avons donc développé des espaces d’échanges entre pairs, permettant aux dirigeants de partager leurs expériences et de prendre du recul sur leur activité. Booster son business, intégrer son écosystème local, rompre l’isolement, bénéficier d’expertises extérieures… les raisons d’adhérer à un réseau d’entreprises sont multiples. Cela permet aux dirigeants d’accélérer le développement de leur business. Notre Programme Boost PME en est le parfait exemple.

En intégrant l’un des réseaux d’entreprises de la CCI Paris Île-de-France, le dirigeant a accès à l’ensemble de ses offres et noue une relation privilégiée avec un animateur réseau qui devient son point d’entrée et référent à la CCI. En novembre 2024, notre évènement Boost Event a réuni plus de 600 entreprises franciliennes, partenaires et d’experts pour une journée inspirante dédiée à la croissance. Une belle occasion d’identifier de nouveaux partenaires, des clients, des opportunités de collaboration et de développer son réseau autour de rendez-vous business, de pitchs de start-up ou encore de tables rondes (transition écologique, cybersécurité, international, etc.).

De quelle manière la CCI Paris Île-de-France soutient-elle l’innovation francilienne ?

Nous avons la volonté de soutenir les innovations des nouvelles pépites franciliennes en leur offrant une visibilité sur le plus grand événement international de la tech en Europe. Comme chaque année, la CCI Paris IDF va donner l’opportunité à une trentaine de start-up d’exposer sur son stand durant la prochaine édition de Vivatech, ce qui représente une très belle vitrine médiatique pour des entreprises en quête de développement, de contacts et de notoriété. La CCI Paris IDF est également un point d’entrée et d’aiguillage en matière de possibilités de financements dédiés aux projets innovants. En effet, le sujet du financement est perçu (à juste titre ou pas) comme trop anxiogène. Dans les choix que doit faire le dirigeant d’entreprise, nous allons l’aider en lui permettant d’identifier tous les leviers de financement possibles, et de l’accompagner sur la manière dont il va pouvoir les mobiliser.

C’est tout le sens de notre mission envers les entrepreneurs : faire gagner du temps et rendre les choses moins complexes.

entreprises.cci-paris-idf.fr/web/pme/reseau-boost-pme