Pour la première fois de son histoire, le Tour de France se terminera ailleurs qu’à Paris, et c’est Nice qui accueillera l’arrivée de l’épreuve, le 21 juillet. Quelles sont les retombées économiques et médiatiques espérées ?

C’est une fierté pour tous les Niçois ! En 2020, Nice était la ville du Grand Départ (appellation donnée par ASO, organisateur du TDF), malgré la crise sanitaire liée au Covid et un départ décalé au mois d’août, la réussite a été au rendez-vous. Les retombées économiques pour notre territoire étaient chiffrées autour des 60M d’euros. On espère un peu plus pour cette arrivée historique sur la Promenade des Anglais. Il faut également ajouter la valorisation très importante due aux retransmissions télévisées dans le monde entier. N’oublions pas l’étape du Tour de France réservée aux amateurs qui a eu lieu le 6 juillet. Ce sont près de 14000 coureurs, 90 nationalités avec un panier moyen de 550 euros dépensés par jour. Ils ont un pouvoir d’achat important et cela rejaillit sur notre territoire.

L’arrivée du Tour, des matchs de foot lors des Jeux olympiques, le sport est un marqueur fort pour le rayonnement de Nice au niveau national et international. Est-ce que cela a un impact sur l’image que véhicule la ville ?

Bien sûr ! Nice est une ville de sports et le montre notamment grâce à son savoir-faire en termes d’organisation d’évènements. L’Euro de foot en 2016, le mondial féminin de foot en 2019, des matchs de la Coupe du monde de rugby en 2023, 6 rencontres de foot lors de ces JO… Nice est incontournable ! Le sport donne une belle image et l’évènement en tant que tel est l’aboutissement.

D’autres événements sont en préparation…

Oui, Nice accueillera les championnats du Monde Gravel UCI en octobre 2025. Cette discipline qui associe le vélo sur route et le vélo sur pistes et sentiers, réunit de plus en plus de pratiquants en quête de défi sportif et de nature.