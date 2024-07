Temps de lecture estimé : 1 minute

Fondée, il y a plus de 40 ans, la Maison Nicolas Feuillatte s’impose aujourd’hui comme la plus jeune des grandes maisons de Champagne. Regroupant plus de 5 000 vignerons adhérents, les Champagnes Nicolas Feuillatte reflètent l’équilibre, la finesse et la fraîcheur d’un terroir unique. Zoom sur le Champagne Réserve Exclusive Premier Cru Extra-Brut. Composé à 100 % de raisins dits « Premiers Crus », cette cuvée est née d’un assemblage équilibré de Pinot Noir, Meunier et Chardonnay. Ce Champagne Extra-Brut reflète son territoire, la terre de Champagne, et exprime pleinement la sensorialité des Premiers Crus de l’Appellation dont les cépages sont issus. La cuvée Réserve Exclusive Premier Cru Extra-Brut dévoile une robe brillante de couleur or clair. Le nez d’une grande richesse aromatique, se caractérise par des notes douces de miel d’acacia, de poire, de fruits blancs et d’agrumes frais. Pour finir, la bouche d’un bel équilibre, allie tension et élégance. À travers cette cuvée, la Maison Nicolas Feuillatte invite à s’affranchir des codes et des conventions, à déguster son champagne de façon libre et joyeuse. Ce Champagne d’exception pensé pour la gastronomie s’accordera à merveille avec des huîtres, des Saint- Jacques natures ou encore avec des plats épicés. Il saura s’apprécier à une température comprise entre 10 et 12°C.

Bonne dégustation !