L’observatoire des relations entre start-up et grands comptes a publié son premier rapport.

Il y a quelques semaines, lors du salon VivaTech, j’ai remis officiellement à Marina Ferrari, secrétaire d’État chargée du Numérique, le premier rapport de l’observatoire des relations entre start-up et grands comptes privés et publics. J’ai en effet été missionné en 2023 par le gouvernement afin de mettre en place et piloter un observatoire pour évaluer la commande publique et privée à destination des start-up. Son objectif : publier annuellement, un baromètre présentant l’évolution du recours aux solutions proposées par les start-up.

Pourquoi cette mission et pourquoi recourir au Médiateur des entreprises ? Pour répondre à ces deux questions, il est important de revenir sur l’origine des travaux. Levier de croissance économique et outil au service de la transition écologique pour le pays, le développement des start-up est un enjeu stratégique de premier plan. Ce développement passe notamment par l’intégration plus forte des start-up dans les échanges commerciaux et la création de valeurs que représente la commande publique et privée. Intégré au plan « Je choisis la French Tech », cet objectif consiste à doubler le montant des achats des entreprises et acteurs publics auprès des start-up d’ici à 2027.

Le Médiateur des entreprises, de par son expérience auprès des acteurs économiques publics comme privés, notamment pour l’amélioration de leurs relations d’affaires et la construction du dialogue, a utilisé tous les outils à sa disposition et mobilisé son écosystème pour engager un travail collaboratif qui nécessitait confidentialité, rapidité et prévision.

Pour mener à bien ce travail nous avons choisi de construire notre connaissance en nous appuyant sur trois outils : deux sondages auprès des start-up et des grands comptes, le calcul réel de l’utilisation des start-up par ces grands comptes et les apports documentaires de tous nos partenaires. Les principaux enseignements de l’enquête confirment une évolution positive. Les start-up sont mieux prises en compte par les grands comptes : les achats pour les solutions qu’elles proposent sont en hausse entre 2021 et 2022 et cela confirme le fait que les start-up s’imposent progressivement dans les panels d’achats des grands comptes (41 % des répondants ont déjà bénéficié des services des start-up et, 14 % s’apprêtent à franchir le pas dans les 12 prochains mois). Par ailleurs, le risque de collaborer avec les start-up est de moins en moins perçu comme un frein par les grands comptes : 53 % des entreprises le jugent assez faible et 4 % très faible.

Enfin, la RSE constitue un accélérateur : elle est systématiquement demandée par les grands comptes (71 %) et ces critères ne posent pas de problèmes non plus aux start-up pour 72 % des répondants et sont même utilisés comme un atout dans leur réponse par 46 % d’entre elles. Ce rapport, tout premier du genre, est le fruit d’un travail collaboratif qui a mobilisé de nombreux acteurs économiques investis vers un objectif commun : l’analyse de la relation et l’observation pour trouver des solutions adaptées à un rapprochement plus durable en faveur du développement économique. L’étude complète est en ligne sur le site internet du Médiateur des entreprises.