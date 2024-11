Temps de lecture estimé : 1 minute

Dans ce paysage sémantique un homme seul fait face aux verbes. En effet le verbe est le mot clé de chaque phrase, le mot déterminant. Cet homme vu de dos semble à la fois porter un peu du monde dans sa pensée et voir au loin le monde se redessiner.

Cette année est apparu un nouveau verbe : le verbe sécuriser. Il faut se protéger, la violence monte en puissance. On a encore entendu de radicalité, d’hyperviolence, d’ensauvagement.

Le verbe sauver est, à l’inverse du verbe sécuriser, présent dans le lexique des médias depuis 15 ans. On le voit de plus, c’est un monde où tout est accéléré, où l’on bouge. Il faut à la fois réparer la planète, s’acclimater, limiter, rééquilibrer, réutiliser, décarboner, recycler, se responsabiliser, reverdir. C’est l’ère de la sobriété et il faut économiser et s’engager pour préserver, pour endiguer.

Est-ce qu’il y a de l’espoir ? Oui, malgré tout, car le préfixe re est présent de façon répétée. On doit renaitre, on doit raviver, on doit réindustrialiser, on doit se remettre, on doit réutiliser, se réinventer pour ressentir, remonter, renouer, réarmer, relancer. Il semble s’agir d’un monde qui se refonde, on a même le verbe reconquérir et le verbe construire et transformer.