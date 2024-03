Temps de lecture estimé : 3 minutes

ÉcoRéseau Business remet ce jeudi 21 mars ses Trophées Optimistes… Pour l’occasion la rédaction a conçu un Vite compris dédié aux « bonnes nouvelles » !

Baisse importante des émissions de gaz à effet de serre en France • Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé ce mercredi une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre en France, avec un recul de 4,8 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Cette diminution touche d’ailleurs tous les secteurs, notamment le bâtiment et l’industrie. A noter tout de même que celle-ci est bien plus modeste concernant les transports, puisqu’elle ne s’élève qu’à 2 %. Cette performance est alors attribuée aux mesures de planification écologique engagées. En effet, la France s’est fixée des objectifs ambitieux, en visant une réduction de 50 % de ses émissions d’ici à 2030 et la neutralité carbone d’ici à 2050. Face à ces chiffres, Christophe Béchu souligne l’importance de maintenir le cap afin d’atteindre ces objectifs environnementaux cruciaux.

Révolution médicale : de la peau imprimée en 3D pour les grands brûlés • C’est une percée majeure dans le domaine médical ! Des chercheurs ont réussi à utiliser l’impression 3D pour produire de la peau, ce qui offre ainsi un nouvel espoir aux grands brûlés. Dans le détail, la technique de bio-impression de peau en trois dimensions permet de contourner les limitations des greffes cutanées traditionnelles. Elle utilise des cellules de peau humaine suspendues dans un gel biologique, imprimées couche par couche pour former une structure complexe. Cette avancée est donc majeure puisqu’elle pourrait révolutionner le traitement des patients gravement brûlés. Cela offrirait ainsi une alternative plus efficace et durable pour les grands brûlés. D’ailleurs, des essais cliniques sont déjà en cours, ce qui marque une étape importante vers l’utilisation généralisée de cette technologie prometteuse.

Le Français Michel Talagrand remporte le prix Abel de mathématiques • Mercredi 20 mars, le prix Abel de mathématiques a été attribué à Michel Talagrand, un spécialiste français des probabilités et de l’analyse fonctionnelle. À 72 ans, l’ancien directeur de recherche du CNRS a été salué pour ses contributions significatives aux domaines de la physique, des mathématiques et plus particulièrement en statistique. En effet, ses travaux ont permis de développer des méthodes prédictives, notamment en météorologie, dans un milieu pourtant marqué par l’aléatoire. Ainsi, Michel Talagrand, le cinquième Français à recevoir ce prix depuis 2003, a exprimé sa surprise et sa fierté. Il est donc reconnu comme un mathématicien exceptionnel qui recevra en main propre, le prix Abel, doté de 7,5 millions de couronnes (environ 647 000 euros), officiellement remis à Oslo le 21 mai prochain.



Lyon sécurise ses bus contre le harcèlement • Avec plus de 80 % des femmes qui signalent avoir été victimes de harcèlement sexuel dans les espaces publics, la métropole de Lyon réagit en instaurant des lieux sécurisés à bord de tous ses bus. Ces points de refuge seront implantés dans les agences des transports et sur les 27 lignes principales du réseau. Les chauffeurs, formés à cet effet, joueront un rôle crucial en recevant les signalements des femmes en détresse et en intervenant pour assurer leur sécurité. Cette initiative, saluée par de nombreux usagers comme Léna, 28 ans, vise à contrer les incivilités persistantes envers les femmes. Lyon affirme ainsi son engagement à renforcer la protection de ses voyageurs, et enregistre déjà une baisse significative des agressions sur son réseau par rapport à la moyenne nationale.

Des noix de coco recyclées en isolant thermique • Nutshell Cooler est une entreprise innovante qui transforme des milliers de coques de noix de coco en isolant thermique, afin d’éviter leur incinération ou leur rejet comme déchet. Ainsi, les fondateurs, Tamara Mekler et David Cutler, ont développé cette idée après avoir constaté les défis rencontrés par les pêcheurs philippins avec leurs glacières en polystyrène peu efficaces et polluantes. En étudiant les propriétés des coques de noix de coco, ils ont alors créé des prototypes de glacières pour les pécheurs locaux, puis ont lancé Nutshell Cooler en 2021. De cette façon, cette initiative fournit non seulement une source de revenus supplémentaire aux agriculteurs philippins, mais offre aussi une alternative écologique intéressante. Nutshell Cooler s’inscrit donc dans une tendance mondiale qui vise à diversifier le recyclage des coques de noix de coco pour des applications variées, de l’isolation thermique au rembourrage automobile.

