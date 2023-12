Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Entre lumières et enjeux économiques : Lyon est en fête ! Cette ville résolument entrepreneuriale offre à la France une occasion en or pour briller, malgré les décisions récentes de la mairie EELV. Cette année, la capitale rhodésienne aura à cœur de célébrer la mémoire de son maire disparu, Gérard Collomb.



Tradition lyonnaise, la fête des lumières est pour nombre d’entrepreneurs l’occasion de briller auprès de touristes enchantés par les illuminations de la capitale des Gaules. Avec la féérie des fêtes de Noël qui approchent, cet événement ajoute pour certains une opportunité de rebond.

Alors que la situation est électrique, entre hausse des charges, inflation et autres réjouissances dues à la crise, alors que certains envisagent de baisser le rideau, ces quatre jours mettent Lyon sous le feu des projecteurs. Restaurateurs, hôteliers, commerçants : beaucoup espèrent étinceler et multiplier leur chiffre d’affaires. Mais, face à la conjoncture, devront-ils allumer un cierge alors que les consommateurs se restreignent et ne sont pas prêts à brûler la chandelle par les deux bouts ?

Entre l’ombre et la lumière : le défi des commerçants lyonnais

En 2022, la Ville a limité l’ouverture des commerces de détail à huit dimanches par an, contre douze accordés par la loi. Une ombre au tableau pour ceux qui traversent des difficultés en 2023 : le 24 décembre ne figure pas sur la liste des dates d’ouvertures exceptionnelles. Commerçants et mairie ne sont pas sur la même longueur d’ondes…

Mais la préfecture, sensible aux clignotants d’alerte et à la demande des associations de professionnels et de la CCI, a donné son feu vert. De quoi rallumer la flamme et redonner de l’énergie aux entrepreneurs qui, en toute transparence, misent beaucoup sur cette fin d’année pour s’en sortir… Les recettes étant le reflet d’une année particulièrement compliquée, entre guirlandes de crises et manifestations, émeutes et casses qui ont « bien mis les boules » à ceux qui ont été impactés, il faut souhaiter que 2024 sera l’année du rebond !

Entre éclats et perspectives : de la nécessité de faire de 2024 l’année du rebond

Les entrepreneurs ne veulent pas être éblouis par des annonces ou aveuglés par des charges, mais avoir de la visibilité sur l’avenir pour aller de l’avant. Alors que certains n’arrivent pas à passer le flambeau, faute de repreneurs, d’autres n’osent pas se (re)lancer dans la conjoncture actuelle, ou, éblouis par les phares de la crise, sombrent dans l’attentisme. Il est pourtant primordial d’avancer et de rebondir ! Ensemble, faisons de 2024 l’année du rebond.