Le métavers, enjeu d’aujourd’hui et de demain pour les entreprises ? Par Jazmin del Carmen Diaz Martinez, étudiante en MSc in Management Consulting à Audencia. Dans le cadre du concours des meilleures copies étudiantes de la business school nantaise.

Les entreprises saisissent l’occasion de participer à un monde de plus en plus numérisé, et le métavers semble être le sujet de la décennie. Chaque jour, de plus en plus d’entre elles l’envisagent et bon nombre ont déjà commencé à acheter des espaces numériques dans le métavers. Peut-on imaginer les « Big Four » posséder des terrains virtuels dans ce nouveau monde, ou est-ce simplement un cliché pour les sociétés de jeux vidéo et high tech ?

Lors d’un entretien, Philippe Payet, vice-président en charge de la transformation digitale chez CGI, est revenu sur son expérience, longue de dix ans, au sein de la société, et sur son rôle dans la conduite de grands projets de métavers.

Les consultants ouvrent la voie au métavers

Si vous ne le saviez pas déjà, vous pourriez être surpris que des sociétés comme PwC et KPMG parient sur le métavers et aient récemment acquis des terrains virtuels dans cet univers. Les consultants ne conseillent pas seulement les sociétés dans leur transition vers le métavers, ils offrent également un service complet en y créant des prototypes. Par exemple, CGI a récemment développé un « Meta Hub » qui offre un environnement numérique et créatif collaboratif. « Nous ne voulons pas que nos conseillers fassent uniquement une présentation de diapositives. Nous voulons qu’elle soit concrète », défend Philippe Payet.

Il détaille ensuite quelques projets spéciaux qu’il a eu la chance de mener, notamment un projet avec une grande société énergétique et pétrolière en France. Alors, de quelle façon une société pétrolière souhaite s’engager dans le métavers ? M. Payet décrit comment CGI a aidé son client à réaliser un prototype d’après le brief et a créé une station-service virtuelle pour exploiter et améliorer les nouvelles expériences dans cet univers. Dans ce scénario, une famille se déplace en voiture ; les enfants explorent le métavers, visualisent les stations en chemin et peuvent même acheter des produits à l’avance, transformant ainsi un trajet en voiture en une expérience amusante et stimulante.

Mais pourquoi le métavers maintenant ?

« Bien que cela puisse paraître évident, l’une des répercussions immédiates de la pandémie de covid-19 : un changement dans la façon de travailler à l’origine d’un sentiment d’isolement dans le monde. On a demandé à pratiquement tous les salariés de télétravailler », indique notre expert en transformation digitale. Après les confinements successifs, la plupart des entreprises ont permis aux salariés de continuer à télétravailler en appliquant une stratégie hybride. Toutefois, l’impact de la covid-19 sur le long terme reste encore à déterminer. Le métavers, c’est la promesse que les gens pourront travailler ensemble plus efficacement dans un lieu de travail numérique depuis chez eux ou n’importe où dans le monde. En outre l’attention médiatique que le métavers a reçue a incité de nombreuses sociétés et industries à se pencher sur ces technologies. « Les cabinets de conseil utiliseront le métavers comme un outil collaboratif. Nous organiserons des ateliers et des activités de brainstorming dans le métavers, ce qui nous offrira une expérience plus immersive avec nos clients », a déclaré M. Payet

Par ailleurs, notre spécialiste imagine des évènements CGI internes futurs qui auront lieu via cette technologie. « Nous sommes plus de 70 000 collaborateurs chez CGI. L’utilisation du métavers pourrait nous aider à mieux communiquer et à supprimer les frontières naturelles », a précisé Philippe Payet.

Toutefois, la grande question pour les cabinets de conseil demeure : le métavers représente-t-il une extension de leurs services et une occasion d’acquérir de nouveaux clients ou peut-il également avoir une incidence sur leur gestion et leur activité ?

Préparez-vous aux entretiens d’embauche dans le métavers

Il est devenu plus difficile pour les cabinets d’attirer des talents en raison des conséquences imprévues de la pandémie mondiale. Les gens sont plus pointilleux et ont des attentes différentes à l’égard des employeurs potentiels. En conséquence, les sociétés – y compris les cabinets de conseil comme CGI – expérimentent maintenant de nouveaux concepts pour répondre à ces attentes, offrir une expérience candidat mémorable et maintenir leur compétitivité sur le marché du travail. M. Payet indique que CGI a commencé à organiser des séances de recrutement dans le métavers : « Le recrutement est un autre grand champ d’application. C’est une façon collaborative d’attirer des gens, surtout des jeunes. »

Les sociétés peuvent profiter de l’image de marque et améliorer l’expérience des candidats en la rendant plus interactive, pédagogique et agréable. Les cabinets de conseil pourraient même concevoir un parcours immersif du candidat dans un cadre virtuel grâce au métavers, mettant leurs valeurs, leur culture et leur mission en avant grâce au numérique. Ils pourraient également présenter leur activité et leurs projets en cours.

Quelles implications pour les cabinets de conseil qui entrent dans le métavers ?

« Les sociétés doivent faire attention à certains aspects, car il s’agit d’une technologie qui consomme beaucoup d’énergie », rappelle le vice-président en charge de la transformation digitale chez CGI. Les cabinets doivent tenir compte de l’impact sur la planète et continuer à faire des progrès pour rendre ces activités plus durables. De plus, le risque d’affecter la relation humaine et d’avoir une incidence sur le sens d’une relation authentique avec les collègues et les clients existe toujours. Néanmoins, l’expérience immersive du métavers rendra l’expérience numérique plus réelle. « Ici, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire dans la vraie vie. Pour les sociétés de conseil, cela peut signifier de nouvelles façons d’organiser des ateliers. Imaginez comme ce serait sympa, par exemple, de faire voler nos clients dans le métavers pour faire naître de nouvelles idées et être plus créatifs lorsque nous réalisons des activités de brainstorming, mais le concept n’est pas encore très mature. »

Les gens ont besoin de technologies révolutionnaires et vont vers la réalité virtuelle, le cloud computing, l’intelligence artificielle, le Big Data, le machine learning, etc. Même si le métavers est toujours en cours de développement, les sociétés n’attendent pas qu’il soit totalement prêt pour s’y lancer. Qui plus est, les technologies qui le permettent sont maintenant plus avancées et accessibles et continueront à évoluer. Les cabinets se concentrent désormais sur la façon dont ces éléments peuvent modifier leurs activités, interactions et business models. C’est le cas pour certains aspects qui ont un impact sur le management des cabinets de conseil, en témoignent certains processus comme l’interaction entre clients et employés. Et vous, êtes-vous prêts pour le métavers ?