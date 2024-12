Temps de lecture estimé : 2 minutes

Ah, le moment tant attendu – ou plutôt redouté – des voeux annuels ! Chaque début d’année, les dirigeants d’entreprises se retrouvent plongés dans une compétition d’expression de voeux, souvent à se demander qui réussira à échapper le plus aux clichés, à trouver la formule mémorable, à éveiller l’émotion des coeurs et surtout l’engagement, l’incontournable engagement des collaborateurs …

C’est un peu comme si le ComEx se réunissait secrètement pour concocter la potion magique de l’optimisme, avec des ingrédients comme « synergie », « innovations disruptives » et « alignement des valeurs d’entreprise ».

Le risque ? Une déclaration qui fleure bon le discours d’un robot pour la promotion d’un nouveau modèle de société … Un exercice de style, certes, mais pas très engageant pour les collaborateurs. Alors, comment éviter le piège des « voeux en bois » ?

Voici quelques conseils simples :

1. Dites ce que vous pensez vraiment ! Commencez par partager un véritable souhait pour tous. Un simple « Je souhaite que nous prenions du plaisir à travailler ensemble cette année » résonnera mille fois mieux que des envolées lyriques sur la prétendue vision de l’entreprise dont vous seriez dépositaires.

2. Racontez une histoire. Partager une anecdote amusante ou touchante

qui vous a vraiment marqués l’année passée. Par exemple, n’hésitez pas à évoquer ce moment où toute l’équipe a eu peur de perdre ce fameux client… mais a réussi à lui garder sa confiance (et à faire d’un défi une success story).

3. Évitez le jargon ! « S’engager proactivement sur du long terme » ? Ça sonne bien… sauf pour les oreilles de vos collaborateurs. Préférez des mots simples et honnêtes. Comme « travaillons pour obtenir des résultats durables, et non pas des parts de marché factices », ça passe mieux et c’est plus clair.

4. Incluez vos collaborateurs ! Invitez votre équipe à contribuer à la formalisation des voeux. Cela renforce le sentiment d’appartenance et montre que vous ne parlez pas dans le vide, ni sur un registre autocentré. Pour conclure, rappelez-vous que vos collaborateurs

ne sont pas prêts à ingurgiter des discours en carton, et qu’ils seront les premiers à contribuer à la réalisation de souhaits sincères et réalistes.

La formule latine « ex voto suscepto » témoigne d’une reconnaissance pour la réalisation d’un voeu que l’on exprime. Elle résume parfaitement ce que tout dirigeant devrait formuler à l’occasion de ses voeux : de la gratitude.Alors, à vous de jouer, mesdames et messieurs les dirigeants : transformez vos voeux 2025 en l’expression d’une reconnaissance, en les assumant très personnellement, tout en prenant soin d’incarner ceux auxquels vous les destinez.

Bref, mettons un terme aux voeux en bois !

Ah oui … Merci de votre fidélité 2024, et meilleurs voeux 2025 !