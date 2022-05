Temps de lecture estimé : 1 minute

« Pensez beau ! » Voilà une phrase de nos anciens, prescriptrice de bonheur à bien des égards, que vous avez peut-être, vous aussi, déjà entendue. Pourtant, comme vous possiblement, il m’est arrivé de penser « moche », m’intoxiquant moi-même, justifiant et légitimant tantôt un échec, tantôt une rancœur, une jalousie et bien d’autres choses encore que je refusais de voir en face comme le résultat simple de mes choix et souvent nées d’un mauvais regard posé sur les choses.

Dans le business, il n’a pas été rare que je croise des personnes peu scrupuleuses qui accordaient plus d’importance à la communication sur un produit ou un service qu’à la qualité réelle de ce qu’ils vendaient. En usant de l’effet placebo, la persuasion marketing, parfois exploitée jusqu’au message subliminal, devait alors persuader l’acheteur qu’il désire librement son acquisition. J’ai toujours exprimé à l’ensemble de mes équipes que la réalité d’une prestation, d’un produit, devait être regardée avec objectivité pour pouvoir l’améliorer. C’est le gage aussi que la promesse faite à nos futurs acquéreurs soit tenue. Eh oui, « Mentir finit toujours par se savoir » ! Voilà encore une expression que m’ont servie à de multiples reprises mes aïeux au cours de ma jeunesse. Vanter les mérites de ce que l’on vend nous oblige : la parole donnée et non tenue finit toujours par être payée.

Si penser beau est une jolie ligne de vie, faire en sorte que, dans vos affaires, l’effet placebo disparaisse au profit du « placer beau » sera sûrement la garantie d’un plaisir partagé entre vous, vos équipes et vos clients. Bernard Arnault disait dans une interview radio : « Le travail bien fait finit toujours par payer. »

Alors ? Placebo ou placer beau ? Vous l’aurez compris la satisfaction de l’autre est mon premier défi, pour ne pas dire le plus beau !