Ce tableau s’intitule Muguet jaune en hommage à Christian Bobin. L’écrivain de la lumière cachée s’est éteint en 2022. Muguet rouge est son dernier livre. Il se disait engagé poétiquement et vendait souvent jusqu’à 300000 exemplaires de chacun de ses livres. Son ami peintre Pierre Soulages, grande figure de l’art contemporain disparaît également.

Pendant ce temps l’année culturelle respire au rythme de ses grands événements : de Cannes qui prime sans filtre, au festival d’Avignon, qui passe au vert, et aux prix littéraires qui se succèdent.

C’est l’année Molière. Jean-Louis Trintignant s’éteint ainsi que Michel Bouquet. Au même moment, un film fait revivre Elvis Presley, le rockeur brut. Jean-Jacques Annaud enflamme l’esprit français avec son film choc, Notre-Dame brûle. Et heureusement, il nous reste un peu de poésie avec des films comme les jeunes amants et Maria rêve.

Tout semble bien confus et profus dans le monde culturel. On réveille Starmania, Abba, on expose la vie de Romy Schneider. O a aussi Patty Smith qui expose. Décidément, les femmes regagnent des points : Chantal Thomas entre à l’académie Française et Annie Ernaux est prix Nobel de littérature. Et même Ney Tiri héroïne d’Avatar double Tom Cruise, héros mythique masculin de Top Gun qui pourtant dépasse le milliard de dollars, au box-office. Les actrices présentes au festival, solidaires des femmes iraniennes, ont lancé le cri femmes cinéma liberté. Quant à Djaïli Amadou Amal, auteure camerounaise, elle continue de dynamiter le patriarcat.

Orelsan a continué de nous faire chanter et a obtenu 3 trophées aux victoires de la musique. L’exposition Rosa Bonheur semble avoir marqué les esprits. Oskar Kokoschka était l’une des autres expositions à la une. Et dans l’univers de la mode l’exposition Elsa Schiaparelli a fait son bruit.

Enfin il y un peu d’espoir Book tok» est l’hashtag qui a fait vendre des livres cette année. Digital et papier semblent se réconcilier.