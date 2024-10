Temps de lecture estimé : 1 minute

Le tableau société apparait comme un jet de mots anachroniques et contradictoires. Jean-Jacques Goldman fascine toujours. On a l’impression que cela va durer des siècles.

Le surtourisme se développe, c’est un des mots de l’année 2023, on doit même limiter l’accès au Parthénon et à certains autres monuments mondialement connus.

Alors même que l’on se bat avec les punaises, l’actualité est suspendue, sidérée par l’attaque du Hamas le 7 octobre en Israël. Le 7 octobre est devenue une date historique.

Le harcèlement scolaire est un des grands sujets de l’année 2023, le narcobanditisme également.

L’islamo gauchisme est un mot toujours brandi et l’ultra-violence fait tout simplement désormais place au mot violence. Pillards, émeutes, climat de colère, fichiers S, uniformes à l’école, abaya, genre et transgenre, tous ces mots expriment des sujets de polémique constante.

Face à tous ces événements, notre Président de la République continue de parler de décivilisation. Barbarie et radicalité sont devenus des mots que l’on entend couramment. Les Français ne veulent plus d’enfant, génération no-kid et semblent préférer avoir un chien.

Bien que les JO de 2024 s’annoncent et que le nouveau crédo des Français soit vélo, boulot, dodo, l’ambiance n’est pas légère. Monte une envie de retour à la terre. Est-ce là un souhait d’embrasser l’essentiel ?