Temps de lecture estimé : 3 minutes
Des mots, encore des mots, toujours des mots… que pensez-vous des mots ?
Les mots n’ont jamais eu autant d’importance. Parfois plus que les actes, les mots comptent. À cause d’un mot mal choisi, la division peut surgir !
Dans votre univers professionnel, dites-moi cinq mots importants que vous aimez entendre ?
L’inclusion, ce mot avait perdu de la valeur, il en reprend. Il est pourtant clair, son antonyme est exclusion !
Diversités au pluriel, il évoque les origines sociales, géographiques, culturelles… Les personnes issues de ces diversités en ont presque peur. Car trop vite, elles se sentent comme étiquetées !
L’égalité des chances, mais existe-t-elle en France ? Est-ce un mirage ?
Le « faire société », face à une société fracturée et complexe, c’est une expression à refaire éclore, à cultiver.
Le respect, de la jeune pousse au 50 ans et plus.
Dans votre univers personnel, quels sont vos mots favoris ?
Charbon, je me décris comme un « charbonneur » ayant soif de réussite !
Collectif, j’apprécie le collectif, le cercle ouvert. On ne peut plus penser seul !
Détermination, je rêve d’inventer un Disneyland humain et généreux… j’ose être un peu utopique !
Entraide, l’entraide financière, humaine. Porter assistance, c’est de plus en plus rare et pourtant plus que nécessaire.
Dans l’actualité en ce moment, quels sont les mots qui vous irritent ?
Le mot méritocratie… dans une période économique et politique troublée, j’en veux à celles et ceux qui répètent l’adage « qui veut, peut ». C’est l’inverse, « qui peut, veut » !
Pouvez-vous me donner un mot qui selon vous signe l’avenir ?
Le bonheur ! Fonder une société inclusive et heureuse devrait être une priorité nationale.
Dans votre jardin personnel, cultivez-vous des citations à propos des mots et du langage qui vous semblent référentes et que vous mettez souvent en avant ?
Oui. Certaines phrases me servent de boussole.
J’aime l’audace qu’évoque René Char lorsqu’il invite à imposer sa chance, serrer son bonheur et aller vers son risque : « À te regarder, ils s’habitueront. »
Y a-t-il un ou des slogans de publicité qui vous restent à l’esprit ?
Oui il y en a un que j’apprécie vraiment, c’est le « Venez comme vous êtes » de McDonald’s. Cette phrase pourrait être le slogan des combats qu’on anime dans le monde associatif.
Y a-t-il un ou des titres de films qui vous plaisent particulièrement ?
Les Visiteurs. Je me sens un visiteur de l’époque. Je suis fabriqué de temps différents et d’époques plurielles.
Y a-t-il des titres de chansons que vous trouvez beaux, prenants ?
Les plaisirs démodés et En haut de l’affiche, toutes deux de Charles Aznavour, il a su parler avec finesse et force des transclasses, des atypiques. Ses chansons sont une ode à l’audace.
Quels sont vos auteurs préférés ?
Une amie Touhfat Moutare, autrice de Choses qui arrivent (Bayard Éditions). Elle vient d’obtenir le Prix Renaissance 2025.
Et Marcel Pagnol. Lui, je l’aime du fond de mon enfance.
Y a-t-il des titres de livres dont les mots vous séduisent depuis longtemps ?
Oui le titre du livre de Corinne Morel Darleux, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, me touche.
Qu’est-ce qui vous enrichit en termes de mots ? Comment vous nourrissez-vous ?
Les rencontres. Je rencontre une vraie variété d’êtres humains. Je les écoute, nous les accompagnons avec Diversidays, association d’égalité des chances que j’ai cofondée il y a bientôt dix ans.
Du monde rural où j’habite désormais, aux amis des quartiers, aux parisiens dirigeants… je navigue perpétuellement entre les mondes et tente de créer des ponts !
Si vous deviez choisir 7 mots précis et réfléchis qui vous dessinent, lesquels choisiriez-vous ?
Sincère, hypersensible, généreux, hyperactif, bâtisseur, créatif, sociable, avec le goût des autres !
Quels sont les mots répétitifs que votre entourage dit souvent de vous ?
Existant… presque un peu trop ! Généreux, joyeux, naïf, idéaliste, et jusqu’au-boutiste.
Quel est pour vous le plus beau mot de la langue française ?
L’ouverture.
Quels synonymes donneriez-vous au mot chance ?
Le hasard peut être ? Mais c’est un mot trompeur.
Avez-vous une devise ?
« On ne se fait jamais seul ».