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Des mots, encore des mots, toujours des mots… que pensez-vous des mots ?

Les mots n’ont jamais eu autant d’importance. Parfois plus que les actes, les mots comptent. À cause d’un mot mal choisi, la division peut surgir !

Dans votre univers professionnel, dites-moi cinq mots importants que vous aimez entendre ?

L’inclusion, ce mot avait perdu de la valeur, il en reprend. Il est pourtant clair, son antonyme est exclusion !

Diversités au pluriel, il évoque les origines sociales, géographiques, culturelles… Les personnes issues de ces diversités en ont presque peur. Car trop vite, elles se sentent comme étiquetées !

L’égalité des chances, mais existe-t-elle en France ? Est-ce un mirage ?

Le « faire société », face à une société fracturée et complexe, c’est une expression à refaire éclore, à cultiver.

Le respect, de la jeune pousse au 50 ans et plus.

Dans votre univers personnel, quels sont vos mots favoris ?

Charbon, je me décris comme un « charbonneur » ayant soif de réussite !

Collectif, j’apprécie le collectif, le cercle ouvert. On ne peut plus penser seul !

Détermination, je rêve d’inventer un Disneyland humain et généreux… j’ose être un peu utopique !

Entraide, l’entraide financière, humaine. Porter assistance, c’est de plus en plus rare et pourtant plus que nécessaire.

Dans l’actualité en ce moment, quels sont les mots qui vous irritent ?

Le mot méritocratie… dans une période économique et politique troublée, j’en veux à celles et ceux qui répètent l’adage « qui veut, peut ». C’est l’inverse, « qui peut, veut » !

Pouvez-vous me donner un mot qui selon vous signe l’avenir ?

Le bonheur ! Fonder une société inclusive et heureuse devrait être une priorité nationale.

Dans votre jardin personnel, cultivez-vous des citations à propos des mots et du langage qui vous semblent référentes et que vous mettez souvent en avant ?

Oui. Certaines phrases me servent de boussole.

J’aime l’audace qu’évoque René Char lorsqu’il invite à imposer sa chance, serrer son bonheur et aller vers son risque : « À te regarder, ils s’habitueront. »

Y a-t-il un ou des slogans de publicité qui vous restent à l’esprit ?

Oui il y en a un que j’apprécie vraiment, c’est le « Venez comme vous êtes » de McDonald’s. Cette phrase pourrait être le slogan des combats qu’on anime dans le monde associatif.

Y a-t-il un ou des titres de films qui vous plaisent particulièrement ?

Les Visiteurs. Je me sens un visiteur de l’époque. Je suis fabriqué de temps différents et d’époques plurielles.

Y a-t-il des titres de chansons que vous trouvez beaux, prenants ?

Les plaisirs démodés et En haut de l’affiche, toutes deux de Charles Aznavour, il a su parler avec finesse et force des transclasses, des atypiques. Ses chansons sont une ode à l’audace.

Quels sont vos auteurs préférés ?

Une amie Touhfat Moutare, autrice de Choses qui arrivent (Bayard Éditions). Elle vient d’obtenir le Prix Renaissance 2025.

Et Marcel Pagnol. Lui, je l’aime du fond de mon enfance.

Y a-t-il des titres de livres dont les mots vous séduisent depuis longtemps ?

Oui le titre du livre de Corinne Morel Darleux, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, me touche.

Qu’est-ce qui vous enrichit en termes de mots ? Comment vous nourrissez-vous ?

Les rencontres. Je rencontre une vraie variété d’êtres humains. Je les écoute, nous les accompagnons avec Diversidays, association d’égalité des chances que j’ai cofondée il y a bientôt dix ans.

Du monde rural où j’habite désormais, aux amis des quartiers, aux parisiens dirigeants… je navigue perpétuellement entre les mondes et tente de créer des ponts !

Si vous deviez choisir 7 mots précis et réfléchis qui vous dessinent, lesquels choisiriez-vous ?

Sincère, hypersensible, généreux, hyperactif, bâtisseur, créatif, sociable, avec le goût des autres !

Quels sont les mots répétitifs que votre entourage dit souvent de vous ?

Existant… presque un peu trop ! Généreux, joyeux, naïf, idéaliste, et jusqu’au-boutiste.

Quel est pour vous le plus beau mot de la langue française ?

L’ouverture.

Quels synonymes donneriez-vous au mot chance ?

Le hasard peut être ? Mais c’est un mot trompeur.

Avez-vous une devise ?

« On ne se fait jamais seul ».